Ewan McGregor y ‘Star Wars’ se hartan del racismo de algunxs fans

La serie sobre Obi Wan Kenobi que une los acontecimientos de la trilogía original con la segunda trilogía (los episodios 1, 2 y 3, vaya) se ha estrenado en todo el mundo con críticas dispares pero con una polémica inasumible en los tiempos en los que estamos. Y no es la primera vez que sucede dentro del universo Star Wars. Una de las actrices del episodio 8 ya vivió el acoso y el ataque racista de algunxs fans y la situación se ha reproducido con la actriz Moses Ingram.

Pero donde Star Wars mantuvo cierta distancia en el pasado, ahora ha intentado atajar el problema de raíz. La intérprete, que da vida a la inquisidora Reva en la serie Obi-Wan ha recibido toda clase de insultos, en su gran mayoría de índole racista por lo que la franquicia y el protagonista principal, Ewan McGregor, han dicho basta de la manera más directa e inmediata posible.

Desde la cuenta oficial de Star Wars en las redes sociales se ha avisado de que no se tolerarán estos comportamientos ni un solo segundo más. La saga ha mandado todo su apoyo a la intérprete a la que ya había concienciado de que algo así podía suceder entre los espectadores más tóxicos.

"Este fin de semana, los fans de Star Wars convirtieron el estreno de Obi-Wan Kenobi en la serie original de Disney+ más vista de todos los tiempos. Sin embargo, parece que algunos de los fans han decidido atacar a Moses Ingram en internet y han decidido enviarle algunos de los DM más odiosos y horrendos imaginables, he podido leer algunos de ellos esta mañana y me rompieron el corazón. Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante, y está realmente increíble en la serie. Ha aportado mucho a la producción, a la saga, y me repugna oír este tipo de cosas. Como productor y actor principal, quiero apoyar a Moses. Todos amamos a Moses. Y si le estás enviando mensajes de acoso, no eres un fan de Star Wars para mi. No hay lugar para el racismo en este mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con Moses".

Star Wars también lo dejó claro horas antes: "Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista". Y como decíamos, no es la primera vez que tiene que hacer frente a estas vomitivas situaciones. Actores y actrices como Daisy Ridley, John Boyega y Kelly Marie Tran, también fueron acosados en las redes tiempo atrás.