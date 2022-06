Demi Lovato: el renacer rockero de una auténtica estrella del pop

Demi Lovato arranca nueva era y parece que tiene muy claro cómo va a ser. Tras hacer un funeral de su antigua música, a principios de año, dio a entender que dejaba atrás ese estilo pop que venía haciendo. Y así va a ser, ya que el 10 de mayo estrenará single, Skin of my teeth, con una estética totalmente diferente y un sonido mucho más rock, que promete sorprender a todo el mundo.

Skin of my teeth es el primer adelanto del que será su octavo disco. Lo cierto es que ya avanzó en abril otra canción, Happy Ending, que, de momento, no podremos disfrutar en versión estudio. Dos canciones que demuestran una Demi Lovato totalmente diferente.

Aunque haya hecho una playlist llena de música rock llamada “A funeral for my pop music”, nosotros no queremos olvidar la trayectoria que ha tenido Demi Lovato durante los siete discos que ha lanzado, ni de su evolución desde esa chica Disney que salió de Camp Rock.

El inicio de una estrella

Demi Lovato irrumpió en nuestras vidas gracias a convertirse en una chica Disney Channel. Junto a Selena Gomez o Miley Cyrus formó parte de una generación de verdaderas promesas de la música. Tuvo su propia serie, Sunny entre estrellas, y protagonizó dos de las películas más icónicas de la década de los 2000 en dicho canal: Camp Rock y Camp Rock 2, junto a los Jonas Brothers.

En esta etapa, Hollywood Records se fijó en ella. En 2008, con 16 años y durante las grabaciones de Camp Rock grabó su álbum debut, Don’t Forget, y escribió algunas de las canciones junto a los famosos hermanos Jonas. Con este trabajo irrumpió en la industria musical con un estilo pop/pop-rock muy propio de la época, con canciones tan pegadizas como La La Land o Get Back, que trataban temas de la adolescencia.

Al año siguiente, en 2009, continuaba la estela de su primer álbum lanzando Here We Go Again, su segundo trabajo. Con él, mantuvo la estética y esos sonidos pop-rock, aunque con influencias R&B y synth-pop. A diferencia del Don’t Forget, no trabajó con los Jonas Brothers y comenzó a juntarse con compositores y productores diferentes que le ayudaron a experimentar dentro de la música. Quiso salirse un poco de la temática adolescente y profundizar más en algunos temas como el amor o la angustia. Con una Demi Lovato un poco más madura, este disco contaba con éxitos como Catch Me, Quiet o Here We Go Again, que da nombre al repertorio.

Después de este trabajo, se centró en su carrera como actriz Disney para grabar Camp Rock 2 y Sunny entre ellas. Con 18 años, hizo una gira junto a los Jonas Brothers que no llegó a terminar porque tuvo un altercado con uno de los miembros del equipo y fue internada en un centro de rehabilitación, ya que padecía problemas de salud mental.

Tras su salida del centro, comenzó a trabajar en el que sería su tercer álbum de estudio. Un disco mucho más maduro que vería la luz en 2011 y que combinaba el R&B con el pop, dejando atrás esa época rockera de los 2000. Fue un proceso de aprendizaje, en el que Demi Lovato estaba tratando de descubrir quién era. Su título fue Unbroken y tuvo uno de las canciones más íntimas y profundas de la carrera de la artista, Skyscraper, la cual tuvo hasta una versión en español. “Go on and try to tear me down (ven e intenta echarme abajo) / I will be rising from the ground (me elevaré desde el suelo) / Like a skyscraper (como un rascacielos)”.

Dejando atrás a la chica Disney

Demi Lovato quiso dejar atrás aquella faceta de niña Disney que le provocó tanta presión y exigencias. En 2012, fue jueza de The X Factor USA, edición en la que se formó Fifth Harmony, y comenzó a componer nueva música.

En 2013, lanzó su cuarto álbum con su nombre en el título, Demi. Dejó a un lado el R&B y volvió al pop rock del inicio, aunque combinándolo con el synthpop y el bubblegum pop. Un disco lleno de experiencias personales en el que demostró la envidiable capacidad vocal que tenía, gracias a temazos como Heart Attack, Neon Lights o Warrior. Incluso mostró su apoyo público a la comunidad LGTBI en el videoclip de otro de los temas del recopilatorio, Really Don’t Care. Con este trabajo se mostró a una artista renovada y con ganas de comerse los escenarios de todo el mundo.

Dos años más tarde, Demi Lovato lanzaba su quinto disco, Confident. Un trabajo mucho más maduro y en el que trata los temas desde un punto de vista mucho más sensual y sexual, con un sonido pop mezclado con el pop-rock. Con este álbum, la artista se muestra mucho más confiada de sí misma y capaz de hacer temas tan potentes como Cool for the Summer o el que le da nombre, Confident. En este último hace pública su bisexualidad, tratando una relación con una mujer.

Tras Confident, Demi Lovato parecía que se iba a tomar un descanso por las complicaciones que había en la industria musical. Sin embargo, la nominación de su quinto álbum a los Premios Grammy le devolvió la confianza y siguió trabajando. En ese proceso, lanzó su primer documental, Demi Lovato: Simply Complicated, en el que habla de su carrera y en donde podemos conocerla un poco mejor.

En 2017, lanzó su sexto disco, Tell Me You Love Me, uno de los mejores de su carrera por cómo demuestra su capacidad vocal, más madura, y el sonido potente que tiene mezclando pop y R&B. En él hay éxitos como Sorry Not Sorry, el cual es una auténtica fiesta, o Tell Me You Love Me. Este último, da nombre al álbum, fue acompañado por un videoclip que bien podría ser una película y en el que se trata una boda fallida en la que el novio deja plantada en el altar a nuestra artista.

En 2017, también lanzó Échame la culpa con Luis Fonsi, como parte del disco del latino, Vida. Un auténtico éxito en el pudimos disfrutar de Demi Lovato cantando en español con ese “No eres tú, no eres tú, soy yo”.

Recaída en las drogas y Dancing with the Devil

Demi Lovato se encontraba de gira cuando ingresó en un centro de rehabilitación debido a su recaída en las drogas, posponiendo algunos de los conciertos de Latinoamérica. Una vez salió de allí, volvió a cantar visitando algunos lugares como España. Justo en aquel entonces, estrenó una canción llamada Sober, mostrándose sincera y pidiendo perdón a su familia y seguidores por sus adicciones. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba es que un mes después, en julio de 2018, sufriera una sobredosis que casi le causa la muerte.

Después de ello, volvió a ingresar en rehabilitación, pero de forma más duradera. Cuando salió de allí no dudó en contar su experiencia y en 2021, tres años después, lanzó un documental de seis capítulos donde cuenta absolutamente todo lo que ocurrió aquel fatídico día, los antecedentes y algunos testimonios desgarradores que no se conocían hasta la fecha de Demi Lovato.

Dancing with the Devil fue el título del documental en el que habla de cómo la sobredosis le provocó daños cognitivos como la ceguera permanente, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y hasta una neumonía. Además de contar su recaída en 2018, después de estar seis años sobria, también confesó cómo sufrió una agresión sexual por parte de su camello justo en el momento en el que tuvo el exceso de drogas. Todo ello, casi le provoca la muerte.

Otro de los datos impactantes que contó Demi Lovato en el documental estuvo relacionado con las exigencias que tenía cuando tan solo era una adolescente por parte de Disney. Además, la agresión sexual que sufrió por parte de su camello, en 2018, no fue la única que ha padecido la cantante. Con tan solo 15 años, su novio de entonces mantuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

Unos testimonios desgarradores que cuenta la artista en este documental. Demi Lovato también lanzó, en 2021, su séptimo álbum, Dancing with the Devil... The Art of Starting Over. Un disco donde habla de su adicción a las drogas y tiene canción como Anyone o Dancing with the Devil. Esta última la escribió días antes de sufrir la sobredosis y es una auténtica llamada de auxilio que nadie supo ver.

Demi Lovato siempre se ha mostrado como una auténtica guerrera que ha tenido que afrontar situaciones muy difíciles en su vida y en su carrera artística. Está dispuesta a seguir adelante y se prepara para mostrar una versión muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. El próximo 10 de junio llegará su renacer rockero.