La nueva Demi Lovato se estrena el 10 de junio con ‘Skin of my teeth’

Los últimos años en la vida de Demi Lovato han sido de continua evolución, cambio, transformación o como lo queráis llamar. Y el caso es que nos sigue encantando todo lo que hace porque en el fondo sigue siendo la solista estadounidense que nos enamoró con su voz hace muchos años. El próximo 10 de junio viviremos, junto a ella, el arranque de su nueva era musical y personal con el estreno de Skin of my teeth.

Ya os habíamos contado que esta canción sería el nuevo sencillo con el que la intérprete adelanta su próximo proyecto musical. La confirmación ha sido muy bestia: de riguroso cuero negro con pinchos y cadenas, Demi emerge de las profundidades del agua como si fuera un ave fénix renacido.

Junto a la portada de este single, un breve fragmento de su nueva canción. Una oda al rock en la que podemos escuchar potentes riffs guitarreros, una arrolladora batería y la letra: "Demi leaves rehab again / When is this shit gonna end?" ("Demi deja la rehabilitación otra vez / ¿Cuándo va a acabar esta mierda?").

Quedan 10 días para el estreno (no cómo algunxs habían especulado que se lanzaría la pasada semana). Este nuevo proyecto musical se convertirá en el octavo disco de estudio de la cantante y podemos esperar un cambio radical en su música después de que hace unos meses hiciera un funeral junto a su entorno musical y personal más cercano a su carrera pop.

De momento no existe confirmación oficial acerca del tan esperado proyecto musical de una Demi Lovato que para el anuncio de esta nueva canción ha eliminad todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram hasta este momento. Son muchas las dudas que tienen muchxs de sus seguidorxs ya que en los últimos meses la solista ha presentado varias canciones de disttinta índole (Unforgettable (Tommy's song), Substance, Happy ending o City of Angels) que no se sabe si formarán parte de este álbum o no.

Con el verano a la vuelta de la esquina, lo lógico sería que la cantante esperase hasta el mes de septiembre para lanzar su nuevo proyecto. Un mes en el que la gente ha regresado de sus vacaciones ávidos de nueva música que llevarse a los oídos y que le daría tiempo a promocionar no sólo esta canción, Skin of my teeth, sino incluso un segundo sencillo que sirviera como adelanto del disco.

Dancing with the devil... the Art of Starting over podría tener muy pronto un sucesor. Pero más allá de la portada, el título y estos 10 segundos que Demi Lovato nos ha presentado, poco más se conoce de su nueva etapa musical. ¿Qué te parece la nueva Demi?