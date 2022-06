Emma García bromea con la cancelación de ‘Viva la vida’: “No tarde mucho en venir”

Viva la vida se despedirá de los espectadores el próximo mes de julio. La semana pasada salieron varias informaciones que aseguraban que el programa que Telecinco emite los fines de semana no seguirá la próxima temporada después de que los mandamases de la cadena decidieran cancelar el formato para siempre.

Pues bien, Emma García confirmó este mismo sábado la noticia. Lo hizo con humor y sin referirse directamente al tema. Todo empezó cuando una colaboradora de Viva la vida compartió con sus compañeros que al terminar el programa iba a asistir al concierto de Alejandro Sanz en el Wanda Metropolitano de Madrid.

La presentadora, que ha pedido insistentemente que el cantante acuda al magacín para ser entrevistado, le pidió un favor. "Dale un abrazo fuerte a Alejandro Sanz y dile que se dé prisa en venir", pidió. "No es por nada, eh, pero que no tarde mucho en venir porque no nos pillará aquí". Y así, con estas palabras, Emma dio por válida las informaciones que vaticinan el peor de los finales para Viva la vida.

El final de 'Viva la vida'

Será en agosto cuando Viva la vida desaparezca de la parrilla de Telecinco después de permanecer en antena más de cinco años. Le costó arrancar, pero este espacio producido por Cuarzo Producciones consiguió asentarse en la tarde de la cadena, convirtiéndose poco a poco en uno de sus buques insignia. Se desconocen los motivos de la cancelación. Sin embargo, desde Mediaset España ya están testando un nuevo espacio para el próximo curso televisivo.