“HERMANOS”. Esta es la palabra que le ha venido a la cabeza a Sandra Barneda estando en República Dominicana donde está grabando las dos nuevas ediciones de La isla de las tentaciones.

La última vez que estuvo allí lo hizo acompañada de la que entonces era su pareja Nagore Robles, y tal vez, no tenía su cabeza tan puesta en España. Pero en esta ocasión, que ha acudido al Caribe sola, sus pensamientos se vuelven, irremediablemente, a sus raíces.

“Cuando se está fuera de casa, te llegan muchos recuerdos. Los sentimientos se acumulan y la nostalgia vibra dentro de ti como un violonchelo rico en matices”, aseguraba de esta manera tan poética.

La distancia siempre activa esa nostalgia y con ella no iba a ser distinto. “Hoy me levanté en República Dominicana pensando en mis hermanos. Tan distintos todos, pero unidos por un hilo invisible que no entiende de tiempos ni de distancias. Esta foto me enternece. Hoy amanecí tierna”, terminaba expresando al lado de una de esas fotos que se guardan en los álbumes familiares.

Aparecen todos los hermanos juntos cuando eran tan solo unos niños. Un recuerdo tierno que le ha llevado a dedicarles su último post. “Preciosa aquesta foto!! No la recordava!!Estem fets tot un clan, sis!! 🔥🔥🔥🔥”, comentaba su hermana Yolanda.

Nuevos proyectos

Pero que nadie se piense que se pasa el día recordando. Está viviendo el presente y adaptándose a las novedades del programa. Y, además, ha empezado a compartir pistas de otro proyecto que tiene entre manos.

“Vamos con otra pista sobre lo que os tengo que contar. Llevo tiempo trabajando en ello. A mí me gusta mucho cómo ha quedado y espero que cuando lo veáis, también os guste mucho y que tengáis ganas de…”, contaba en sus stories. Y ya se pueden hacer hipótesis, ¿tal vez un nuevo libro?