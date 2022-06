"No devuelvas perdidas de estos prefijos": la alerta de la Guardia Civil ante un nuevo timo telefónico

La Guardia Civil acaba de lanzar una nueva advertencia sobre intentos de estafas telefónicas que esta vez, llegan camufladas en forma de llamadas perdidas. Según ha alertado la Benemérita en sus redes sociales, se han detectado nuevos casos de lo que han bautizado como "el tiempo de la llamada perdida", un intento de robo de dinero a través de la tarifa telefónica que se perpetua mediante charlas telefónicas internacionales.

El modus operandi de los estafadores es sencillo. Llaman desde un teléfono con prefijo extranjero, generalmente perteneciente a Albania, Nigeria, Ghana o Costa de Marfil, pero solo aguantan la llamada un tono, de manera que es casi imposible que al receptor no se le quede una llamada perdida en el terminal.

Hasta aquí, no hay peligro real. El riesgo para la potencial víctima llega si, al ver la llamada perdida de uno de estos números extranjeros, decide devolverla. En ese momento, al tratarse de una llamada internacional lo normal es que se cobre una tarifa especial por la conexión, pero, al tratarse de una estafa, el precio será todavía mayor y el timador se llevará una parte del beneficio.

No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria



Dado el riesgo que supone para los usuarios de telefonía españoles, la Guardia Civil ha convenido en recomendar a todos los ciudadanos que no devuelvan llamadas perdidas a teléfonos desconocidos que cuenten con el prefijo de los países de los que suelen proceder los timos. Es decir, que no llamen a números que no conocen si empiezan por +355 (Albania), +234 (Nigeria), +233 (Ghana) y +225 (Costa de Marfil).

Hasta 30 llamadas al día

Desde que la Guardia Civil ha dado el aviso en redes sociales alertando sobre el “timo de la llamada perdida”, han sido muchos los usuarios que han compartido su historia con los demás, asegurando que números procedentes de estos países les están realizando hasta 30 llamadas diarias.

Además, otros han aprovechado para denunciar públicamente que también de que casi a diario reciben llamadas de teléfonos sospechosos y desconocidos desde Nueva Zelanda, Reino Unido, Nigeria, Canadá, Haití e incluso desde las Islas Salomón, algo que, según apuntan, no es nada ortodoxo y que bien podría ser otra estafa.

Microsoft, Caixabank y muchas más han sido víctimas

Más allá de este nuevo timo telefónico la ciberdelincuencia está causando a través de diferentes vías. Las autoridades españolas ya han advertido de timos a través de Bla Bla Car, de estafas que llegan a sus víctimas haciéndose pasar por Caixabak, BBVA, Vodafone y otros bancos e incluso de hackers que se han hecho pasar por marcas de ropa tan prestigiosas como Adidas, por compañías telefónicas como Vodafone, por tecnológicas como Microsoft e incluso han simulado ser la Agencia Tributaria para robar dinero a los contribuyentes simulando el pago de impuestos o multas.

Todo esto sumado a los robos y hackeos de WhatsApp, donde los delincuentes atacan vía SMS, enlace enviado a la plataforma o por correo electónico buscando controlar la información de los terminales.