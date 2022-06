Julia Garner es la favorita para interpretar a Madonna en su biopic

Después de meses y meses de especulaciones y un casting que, según las actrices postulantes, ha sido tremendamente duro, parece que el nombre de la intérprete que hará de Madonna en su biopic está más cerca que nunca. Según las últimas informaciones de Variety, Julia Garner ha recibido una oferta para convertirse en la Reina del Pop en la película sobre su vida que ya está en marcha.

La actriz ha ganado, en los últimos años, mucha repercusión, sobre todo en la pequeña pantalla. Ha conseguido consolidar su carrera con papeles sólidos en series como Ozark, también ha realizado actuaciones interesantes en otros proyectos como Maniac y con su última serie, ¿Quién es Anna?, creada y producida por la prestigiosa Shonda Rhimes.

Tal y como confirma la fuente al medio de comunicación especializado, Garner habría destacado sobre el resto de los perfiles que optaban al papel. Por el momento, el equipo de la actriz estaría deliberando sobre la oferta y aún no se ha revelado ninguna confirmación por su parte.

Se desconocen la mayoría de los detalles sobre la producción, pero ha habido muchas discusiones sobre quién interpretará al icono de la música en esta película biográfica. Desde hace meses, Alexa Demie, Florence Pugh y Odessa Young fueron mencionadas en los informes sobre el proyecto, pero parece que Garner se ha convertido en la elección.

Esta nueva película biográfica narrará la vida y el viaje de Madonna, y ella misma estará al frente del proyecto. Aún no se ha publicado información sobre la posible fecha de lanzamiento o el cronograma de producción, excepto que el proyecto ha encontrado su lugar en Universal Pictures.

En un comunicado, Madonna anunció que quería "transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, ser humano, tratando de abrirme camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras... y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".

Según reveló la revista The Hollywood Reporter, el desarrollo de las audiciones para interpretar a la cantante en la "biografía visual" sobre su vida, ha sido muy exigente llegando a calificar la experiencia como un auténtico "campamento militar sobre Madonna". Las jornadas de casting duraban 11 horas y las aspirantes debían ser capaces de "hacer de todo" teniendo que bailar y cantar como la mismísima Madonna bajo su atenta mirada.