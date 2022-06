Justin Bieber vuelve a posponer algunos conciertos de su gira por enfermedad

Justin Bieber está a punto de comenzar su Justice World Tour, una gira que promociona los dos últimos álbumes del artista: Change y Justice. Tenía previsto comenzar en Toronto, sin embargo, los problemas de salud que padece el canadiense le obligaron a posponer el primer concierto y los dos posteriores.

El artista ha reprogramado los dos shows de Toronto, previstos para el 7 y 8 de junio, y el de Washington DC, el día 10 de junio. Aún se desconoce la fecha en los que se realizarán y si afectará, a más conciertos. Justin Bieber dio el anuncio a través de una historia de Instagram donde decía: “He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando”. No dio más detalles, pero el estado de salud del canadiense es delicado.

Justin Bieber sufre Lyme, una enfermedad que se contrae por la picadura de garrapatas y que puede tener diferentes grados de gravedad. “Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”, confesó en sus redes sociales en 2020. Además, esta patología no es la única que ha padecido el cantante, ya que también tuvo un caso grave de mononucleosis infecciosa crónica. Todo esto ha hecho que el estado de salud se vea afectado y, en este caso, sus compromisos profesionales también, porque necesita descansar y mejorar.

El Justice World Tour un programado para 2020, sin embargo, la pandemia hizo que se pasasen las fechas a 2021. Una vez llegado ese año, volvió a reprogramarse para 2022. Además, dos de los conciertos que iba a realizar en Las Vegas también cambiaron de día.

Justin Bieber tiene previsto visitar nuestro país con esta gira y las fechas, por el momento, se mantienen. El 23 de enero de 2023, el canadiense visitará el Wizink Center, de Madrid, y el 25 de ese mismo mes estará en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Ambos conciertos estarán acompañados por LOS40.