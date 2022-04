‘I feel funny’, el anuncio por sorpresa de Justin Bieber

¿Una canción? ¿El primer adelanto de un EP? ¿Un single que se convertirá en tarjeta de presentación de un nuevo disco? Nadie lo sabe. Mejor dicho, sólo Justin Bieber y su compañía discográfica saben qué es I feel funny, el anuncio sorpresa del canadiense que acaba de hacer en sus redes sociales.

Con un escueto "saliendo esta noche @cole_bennett reserva en el link de la bio", el músico canadiense ha promocionado este I feel funny del que todo el mundo sospecha que se trata de su nuevo y flamante sencillo.

La fecha del estreno la tenemos clara y por lo visto el director del videoclip también ya que el propio Justin Bieber se ha encargado de citarle en su post a lo que ha contestado con un vídeo asegurando que la canción en realidad se trata de una colaboración con Don Toliver.

De hacerse oficial, no sería la primera vez que Bieber y Toliver unen sus talentos ya que pudimos disfrutar de su unión hace no demasiado tiempo en el tema Don't go que también tenía a Skrillex como otro invitado excepcional.

A estas horas de la madrugada española (4am) de momento no hay ni rastro del supuesto estreno en ninguna de las principales plataformas de streaming del planeta. Pero no cabe duda de que esa colorida portada pronto va a dejarnos algo bueno que llevarnos a la boca y que recogerá el testigo de Justice y sus múltiples reediciones.

El 'clan Bieber' es desde hace unos años un auténtico círculo de talento en el que entran y salen cantantes, compositores, productores... ayudando al canadiense en sus propias producciones musicales o 'reclamando' favores prestados años atrás. Ese es el caso de Kehlani quien hace unas semanas estrenaba la colaboración con la que el canadiense le devolvía su dueto en Get me que estrenaron en marzo de 2020 justo cuando estalló la pandemia. Un medio tempo con toques R&B en el que expresaban lo que esa persona especial puede provocar en ti y la compatibilidad que tienes.

La nueva canción del dúo se llamó Up at night y formó parte del nuevo proyecto musical de la intérprete que recogerá el testigo de It was good until it wasn't que publicó hace aproximadamente un par de años y que muy pronto tendrá sucesor aunque de momento no hemos podido escuchar ni un breve fragmento o adelanto de la misma.