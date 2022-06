Ed Sheeran sorprende a dos locutores regalándoles una peculiar escultura gigante

Si alguna vez a vuestra casa llega un repartidor con un gigantesco y pesado paquete (nunca mejor dicho) cortesía de Ed Sheeran no hace falta que lo abráis para saber lo que es. Lo que comenzó como una broma entre Sheeran y Sir Elton John, se ha convertido en una divertida moda que el inglés está exportando a todos los rincones del mundo.

Los últimos en recibir el presente del solista han sido los presentadores Fitzy y Wippa de la emisora australiana Nova FM. Durante el programa The Sydney Breakfast, ambos locutores recibieron una entrega especial del intérprete. El momentazo ante las cámaras de sus miles de espectadores se ha viralizado en las redes sociales.

"Sabíamos que a Ed le encantaban los regalos crudos e inapropiados y este no iba a ser una excepción" explicaron los presentadores. "¡Es un pene gigantesco!" gritaban mientras sacaban de la caja la gigantesca escultura que Sheeran les había hecho llegar.

No es la primera vez que sucede. De hecho, como decíamos, todo comenzó como una broma subida de tono entre Ed Sheeran y Elton John. "Tiene un sentido del humor bastante macabro y puede comprarse lo que le de la gana, y como yo quería regalarle algo realmente original y tengo un amigo cantero, le compré un pene gigante de mármol. Se lo envié y había tallado ahí ‘felicidades, cabrón’. No tuve respuesta y estaba preocupado por si le había sentado mal, pero de pronto me llamó y me dijo que lo amaba" explicó el responsable de Bad habits.

Una circunstancia similar se repitió poco después cuando desveló que su intención era hacerle llegar a Sam Smith un regalo similar: "Voy a encargar uno de tamaño natural para Sam Smith porque vio uno de ellos en mi pub y dijo: 'Dios mío, me encantaría tener uno".

Ahora sus famosas esculturas ya han traspasado las fronteras de Reino Unido y han llegado hasta Australia donde se van a convertir en auténticos tesoros. Y es que no todos los días uno recibe un regalo personalizado de una de las mayores estrellas de la música.

Además, cuando la gira de presentación de Ed Sheeran (The Mathematics Tour) llegue al continente australiano seguro que volvemos a ver esas esculturas en la promoción de sus conciertos. Tiempo al tiempo...