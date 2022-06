La oda al verano de Dora se llama ‘Te vas’

Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé, continúa con paso firme su carrera musical sin prisa pero sin prisa. Después de lanzar su EP de debut, Sin prisa no quiero morir, acaba de presentar Te vas, su nueva canción, que es una oda al verano, pero sobre todo, ¡a las vacaciones!

La solista llevaba tres años presentando singles y convirtiéndose en una de las artistas emergentes a seguir dentro del panorama pop nacional. Pero a la joven artista madrileña le quemaba una canción entre las manos: un hit con vocación de canción del verano.

Te vas, una canción que ha contado con la producción de Pional con quien trabajó en gran parte de sus canciones hasta la fecha, mantiene esa conexión que Dora tiene con músicas como el funk, el rnb y la electrónica en una canción que huele a verano, piscina y juventud efervescente por los cuatro costados.

La canción, cantada en castellano e inglés, condensa en apenas tres minutos los colores de este verano para Dora. Su unverso queda plasmado a la perfección en el videoclip que dirige el fotógrafo y realizador barcelonés Rafa Castells, artista que se ha encargado de la dirección creativa y ha dirigido videoclips para artistas de la talla de Alizzz, Cecilio G o El Mini, entre muchos otros.

Para el vídeo de Te vas, rodado en diferentes puntos de Madrid con Dora y sus amigas de protagonistas, ha utilizado técnicas mixtas: desde fotografías digitales desplegadas casi como diapositivas hasta vídeos domésticos, creando una arquitectura audiovisual desprejuiciada y que representa a la perfección el elixir juvenil de la generación de la que forma parte la artista.

"Te vas es puro hedonismo pre veraniego. Acabo de terminar el bachillerato, he aprobado todas las asignaturas y en 15 días me voy con mis dos mejores amigas de interrail. Todo esto es así, literal. Te vas es mi manera de celebrarlo: se cierra un ciclo y empieza otro, ¡¡fuegos artificiales!! Pero siempre con un pie en la sombra, como a mí me gusta" explica Dora Postigo sobre su nuevo hit.

Ya nos lo adelantó durante una entrevista con LOS40: "Ahora viene una etapa en la que no esté condicionada por el instituto. Una etapa de madurez. Voy a seguir explorando. Cambio de estilo cada mes. Lo próximo, relacionado con el verano, va a ser algo más de bailoteo".

Cada uno tiene una banda sonora de su verano. La nuestra acaba de sumar una nueva canción.