Rebel Wilson, orgullosa de presentar a su novia en Instagram

El próximo 28 de junio se celebrará el Día Internacional del Orgullo LGTBi y en este mes del orgullo seguimos reivindicando desde LOS40 el amor libre sin condiciones. Por ello gestos como el de Rebel Wilson nos encantan. Hablar abiertamente y con normalidad de una sexualidad tan válida como la de cualquier otro. La actriz australiana ha presentado a su novia en Instagram.

Una lección de normalidad que se resume en la frase con la que ha introducido a su pareja: "Pensé que estaba buscando un príncipe azul y todo lo que necesitaba era una princesa Disney" ha explicado la intérprete sobre su relación con la empresaria de la moda Ramona Agruma.

La actriz de Dando la nota ha acumulado millones de interacciones con esta publicación en la que ha recibido el cariño y el aplauso de miles de personas anónimas y no tan anónimas como Melanie Griffith, Anna Kendrick, Ariana DeBose, Allison Brie, Jodie Foster...

La fotografía de la feliz pareja también ha sorprendido a otros tantos miles de seguidores que están viendo como Rebel Wilson está empezando una vida completamente diferente con un físico también muy diferente tras la exitosa dieta que está siguiendo para mejorar su salud.

Durante los meses previos, Rebel Wilson ha hablado en varias apariciones públicas sobre su búsqueda del amor dejando claro que no estaba siendo un proceso sencillo tras su última relación: "Estoy saliendo con alguien a quien conocí gracias a amigos comunes. Antes de vernos en persona hablamos por teléfono durante semanas. Y fue un modo genial de conocerse. Un poco anticuado, pero muy romántico. Creo que pasar por el proceso de encontrar que tienes más autoestima hace que lo que busques en una pareja sea algo más elevado, así que creo que es muy bueno tener a alguien que sea un igual, estar en una relación sana. Ha habido momentos —no digo que haya pasado con todos mis ex, son estupendos— en los que probablemente he aguantado cosas que no debía. Estar en una relación sana es algo completamente diferente".

Rebel Wilson tuvo su última relación conocida con Jacob Busch a quién conoció en 2020 y con quien compartió su "Año del Amor" y su "Año de la Salud". En febrero de 2021 también anunció a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales que la relación había terminado y por lo que comenta no debió de ser tan sana y saludable como nos habíamos imaginado.