Sol Macaluso se moja: Elige entre Rosalía o C. Tangana, Maluma o Lola Índigo, Omar Montes o Ester Expósito

Sol Macaluso se hizo popular a raíz de cubrir el inicio de la guerra de Ucrania como corresponsal de Mediaset. Verla llorar y acercarse a la realidad de una manera tan humana y natural hizo que mucha gente empatizara con ella.

Una vez de vuelta, se tomó un descanso antes de aceptar convertirse en una de las mujeres del squad de Ya son las ocho donde ya la hemos visto actuar como colaboradora.

Además de su faceta televisiva cultiva la de influencer y no deja de ganar seguidores día a día. De ahí que interese tanto su opinión. LOS40 hemos querido ponerle en el compromiso de elegir entre varias opciones.

La hora de mojarse

Para trabajar: Corresponsal de informativos vs Colaboradora de Sálvame. Parece que lo tiene claro, lo del cotilleo no acaba de convencerle.

Sabiendo lo que le gusta la música y lo unida que está a la escena urbana, le hemos puesto a elegir, para cantar, entre Maluma vs Lola Índigo. Y parece que para responder no duda en recurrir a su vena feminista.

Nos ha dado, además, su opinión sobre los realities tras darle a elegir entre Supervivientes vs Masterchef Celebrity. Ha hablado de maquillaje, actualidad de conflictos en el mundo de la cultura como el de J Balvin vs Residente o el de Will Smith vs Chris Rock o su postura ante las redes sociales.

Quizás, en lo que más le ha costado mojarse es a la hora de elegir entre Pedro Piqueras y Patricia Pardo. Ambos fueron dos figuras clave durante su cobertura en Ucrania.

Poco después de regresar a España la pudimos ver en la Bresh con LOS40 Urban y allí se encontró, entre muchos otros, con Ester Expósito. La hemos hecho decidir entre la actriz y Omar Montes.

Y sabiendo lo mucho que le gusta el baile y lo ligada que está a su Argentina natal, también ha tenido que elegir entre tango o twerking.

Y como no podíamos dejar de lado su profesión, le hemos dado la opción de entrevistar a Rosalía o a C. Tangana, ¿puedes imaginar con quién se ha quedado?