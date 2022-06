Lara Álvarez se convierte en mami: “Estoy feliz porque tenemos una vida entera para disfrutarnos”

Si hay algo que ha demostrado Lara Álvarez desde hace muchos años es que es una enamorada de los perros. Choco se convirtió en su amigo inseparable y gran protagonista de sus redes hasta que recientemente le tocó despedirse de él.

Pero ahora la presentadora ha dado la bienvenida a su nuevo perro desde Honduras. “Hola Noah, soy mami. Aún faltan unos días para poder fundirme contigo en un abrazo, pero estoy feliz porque tenemos una vida entera para disfrutarnos”, compartía en redes augurando un cercano final de Supervivientes.

Y nos mostraba a Noah en un vídeo de lo más tierno en el que podemos ver la camada a la que pertenece y lo mucho que se parece a Choco. “Me hubiera gustado tanto que conocieras a Choco... Él nos enseñó lo que significa la incondicionalidad en el amor”, le escribía a su nueva mascota.

Una vida de amor

“No te asustes pequeño, en tu familia no hay comparaciones, ni qué decir, remplazos… te cuento esto porque nunca he creído en las casualidades: Un ser único se despedía para quedarse por siempre dentro de nuestro corazón y otro ser único, tú, nacías para enseñarnos cómo se vive juntos esta aventura de la vida. Choco y tú sois la confirmación de que todo, todos, estamos conectados”, explicaba para confirmar que un perro no sustituye a otro.

“Prepárate pitufin, porque tus abuelos, tu tío @boscoalvarez y tu hermana mayor Lúa te van a desbordar de amor… No te despidas de tus tíos @labradoresjoticodelrio Silvia y Javi, vamos a ir a visitarlos mucho!! Su empatía y sensibilidad han hecho posible esta historia de amor y seguirán siendo siempre parte fundamental de ella ❤️ Te quiere de manera inexplicable. Tu mami”, terminaba su carta abierta a su nuevo hijo.

Y claro, con estas palabras, lograba generar muchos suspiros entre sus seguidores. “Solo ganas de crecer juntos!!❤️‍🔥”, aseguraba el hermano de la presentadora.