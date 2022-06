Los Rolling Stones cancelan su próximo concierto por el positivo en covid de Mick Jagger

Ni siquiera los rockeros más longevos y aparentemente intocables de la música están exentos de enfermar y tener que cancelar conciertos. Es lo que le ha ocurrido a Mick Jagger, que ha dado positivo en covid y ha tenido que verse obligado a posponer el siguiente concierto de su gira europea. El líder de los Rolling Stones anunció su contagio tan solo dos horas antes de tener que actuar en la ciudad de Países Bajos.

La banda ha dado a conocer el estado de salud del músico en sus redes sociales con un breve comunicado en el que describen que Jagger, de 78 años, comenzó a experimentar síntomas al llegar al Johan Cruijff Arena. "Los Rolling Stones se han visto obligados a cancelar el concierto de esta noche en Amsterdam, después de que Mick Jagger diera positivo después de experimentar síntomas de covid al llegar al estadio".

Después de este comunicado, la banda también ha aprovechado para disculparse con sus fans y tranquilizarlos, anunciando que las entradas que ya tienen seguirán siendo válidas cuando acuerden otra fecha. "Los Rolling Stones lamentan profundamente el aplazamiento de esta noche, pero la seguridad de la audiencia, los compañeros músicos y el equipo de gira deben tener prioridad. El espectáculo será reprogramado para una fecha posterior. Las entradas para el show de esta noche serán válidas para la fecha reprogramada".

La banda se encuentra en medio de su gira SIXTY, un espectáculo de 14 conciertos en diez países diferentes que comenzó en Madrid, con el que conmemoran seis décadas de trayectoria musical. Después del concierto de Amsterdam, los Stones tienen programados uno en Barna (Suiza) este viernes y otro en Milán (Italia) el martes 21 de junio. Aún no hay noticias sobre si estos dos espectáculos se mantendrán en la agenda.

Amsterdam iba a ser la cuarta parada en la gira europea, tras el concierto en Liverpool del pasado jueves, donde interpretaron una de las canciones más conocidas de los Beatles y su primer gran éxito: I Wanna Be Your Man. En estos conciertos siguen interpretando algunas de las canciones más importantes de su catálogo, pero también hay momentos para las sorpresas. En Madrid interpretaron Out of Time, uno de sus primeros éxitos, de 1966, por primera vez sobre un escenario.

Siguen mostrando su cariño por el que fuera su batería, Charlie Watts, que murió a los 80 años en agosto de 2021, abriendo cada una de sus actuaciones con un emotivo vídeo tributo.