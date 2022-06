Su última canción: Daddy Yankee confirma colaboración con Wisin y Yandel y otro artista por anunciar

La historia de la música urbana latina tendrá una eterna deuda de gratitud con Daddy Yankee. Uno de los pioneros del género que se retirará de la música a comienzos de 2023 cuando finalice su gira de despedida. Pero antes de ello, el solista ha presentado la que podría ser su última canción.

Se trata de una colaboración que de momento no tiene nombre oficial ni tampoco fecha de lanzamiento. Pero en este tema lo importante no es el qué ni el cuándo sino el quién. Porque el de Puerto Rico ha confirmado que será un tema junto a Wisin y Yandel y otro artista invitado aún por desvelar.

"No me podía ir sin este junte 🤴🏻🤴🏻 + 🐐 + ??? = 🎞💿" publicaca en su perfil oficial de Instagram. Queda más o menos claro que los dos primeros iconos corresponderían tanto a Wisin y Yandel como al propio Daddy Yankee y quedaría por resolver esa triple interrogación final antes del resultado que será un auténtico bombazo musical que pondrá la guinda a más de 3 décadas de vida dedicadas a la música.

No será la primera vez que el reggaetonero y el dúo de músicos y productores colaboren. En el pasado ya lo hicieron en canciones tan sonadas como No me dejes solo, Todo comienza en la disco o Si supieras, entre otros. Canciones que demuestran la evidente buena química entre dos de los nombres más grandes de la industria.

Fue el pasado mes de marzo cuando Daddy Yankee sorprendió al mundo con su anuncio. El cantante publicó un emotivo mensaje a sus fans en su web y perfiles sociales, donde anunció que se retiraba de la música y que lo haría a lo grande con un nuevo disco y una gran gira. LEGENDADDY, su álbum de despedida, se lanzó el próximo viernes 25 de marzo y su tour mundial, que llevará por nombre, La Última Vuelta, arrancará en Portland (Oregón) el 10 de agosto de 2022. Legendaddy fue el primer álbum de Daddy Yankee en 10 años pero aún quedaba una última canción por hacer.

"Esta carrera, que ha sido un maratón, por fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, de lo que me ha regalado este género. La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave. Siempre trabajé para inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy, yo bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quiere ser cantante. Hoy anuncio mi retiro de la música brindándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección, el álbum Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción" explicó en su discurso de despedida.

El reggaetonero pasará por España este verano y lo hará en dos festivales que están cargados de talentos urbanos. El primero de ellos es Madrid Puro Reggaeton Festival, que se ha visto obligado a modificar su fecha para adaptarla al calendario de nuestro protagonista. Daddy pisará el escenario el 15 de julio y al día siguiente lo hará en el Puro Latino Festival de Torremolinos.