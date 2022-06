Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira, juntos para triunfar con su canción ‘Don't you worry’

Solo un artista que está a punto de cumplir 20 años desde el lanzamiento del disco de debut que le catapultó al estrellato sería capaz de celebrar ese aniversario con el lanzamiento de una colaboración que podría convertirle en el rey del verano. Solo un grupo que está a punto de celebrar los 25 años de su debut discográfico tras un parón importante puede volver a demostrar que renace de sus cenizas, otra vez. Y solo una solista con 30 años de trayectoria que ya tiene un hit candidato al trono de canción veraniega, puede lanzar otro demostrando su poder. La suma de todo ello une a Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira.

Esta gigantesca colaboración llevará por título Don't you worry y verá la luz el próximo 17 de junio tal y como han adelantado todos los artistas implicados a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales donde han presentado la que parece ser la portada del sencillo. Una pirámide flotante que nos deja con la máxima intriga de cara a poder disfrutar de esta canción llamada a convertirse en un auténtico boom.

Esta será la primera vez que los nombres de BEP y David Guetta se unan en una colaboración pero no sucederá lo mismo con la tercera parte de este espectacular triángulo musical. Porque hace apenas un par de años Shakira y Black Eyed Peas ya demostraron de lo que eran capaces dando vida a Girl like me, una canción en la que la formación estadounidense siguió adentrándose en los ritmos latinos y cuya coreografía fue un auténtico boom en las redes sociales.

Aquellos pasos de la colombiana se convirtieron en tendencia y la situación en este 2022 es todavía más favorable ya que desde hace meses los focos de la actualidad están centrados en la de Barranquilla. Su nombre no deja de sonar en los medios de comunicación de todo el mundo tras su ruptura con Gerard Piqué que ha catapultado las reproducciones de Te felicito hasta cifras increíbles.

Los mensajes que escondía a simple vista el videoclip hará que este Don't you worry sea revisado con lupa cuando se estrene en la madrugada de este próximo viernes 17 de junio. Un interés que se suma al que consiguen naturalmente dos estrellas mundiales en la industria como son Black Eyed Peas, que ha recibido en su visita a España un homenaje por parte de su discográfica por las ventas de sus discos, y de David Guetta.

"Feeling blessed🫶 LOVE to all of our fans from Spain that made this possible" ("Nos sentimos bendecidos. Amor para todos nuestros fans de España que hacen esto posible") escribía BEP desde su perfil oficial en Instagram. Pese a la cancelación del Fan Fan Festival de este fin de semana, lxs seguidorxs españolxs de Will.I.Am, Apl.de.ap y Taboo podrán verles en directo en sus próximas visitas en A Coruña, Valencia y Cádiz.

Allí además de esta Don't you worry seguro que sonarán las mejores canciones que forman parte de su dilatada carrera musical como Let's get it started, Where is the love?, Pump it, I got a feeling...