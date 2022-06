¿De qué habla realmente ‘Mariposas’, la nueva canción de Aitana junto Sangiovanni?

"Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú", canta Aitana en su nuevo tema: Mariposas. Se trata de una versión en castellano del éxito italiano Farfalle: una canción de Sangiovanni que ya conquistó los charts en su país y que está teniendo un gran recibimiento en España. De hecho, durante estos días, se puede ver como miles de usuarios y usuarias en redes sociales se han sumado al challenge de la canción. ¡Y es que no hay nada que guste más al algoritmo musical que una coreografía sencilla para subir a TikTok!

De este modo, la canción de Mariposas no deja de sumar reproducciones en las plataformas musicales. En youtube lleva dos semanas en el top 10 de tendencias y su videoclip ya tiene dos millones de reproducciones. Vamos, todo un éxito.

Aunque todos los fans de Aitana bailen la canción con una enorme sonrisa en la cara delante de la cámara de su móvil, la letra tiene un punto de tristeza. Y es que, seguro, que muchos no se han dado ni cuenta.

"DJ, no ponga la canción. Que cada vez que suena, se me rompe el corazón. Que cada vez que pienso en él, siento que voy a enloquecer", dice la versión en castellano de la canción. Claramente se trata de un tema de desamor, donde los protagonistas hablan se lamentan de no estar con aquel ser amado. La típica historia de tener que decir adiós a un ser querido: "Juro que yo no lloraré, aunque sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien".

sangiovanni, Aitana - mariposas

La versión italiana va más allá

Pero si vamos a la versión italiana, Farfalle, encontramos otra letra. Y es que Sangiovanni escribió este single para expresar cómo se sentía cuando estaba junto a las personas que realmente le querían.

El tema, con el que se presentó a San Remo 2022, nació de la necesidad que tenía el cantante de "volver a respirar". Al igual que Aitana, Sangiovanni salió de un formato televisivo muy conocido en Italia llamado Amici di Maria De Filippi. Un concurso musical que ganó y que lo llevó a convertirse en uno de los rostros más conocidos en su país. La presión mediática que vivió el artista en ese momento fue una locura y Farfalle es la canción que recoge su experiencia.

sangiovanni - farfalle

Sangiovanni cuenta que solo se siente bien cuando está cerca de una persona de confianza y carga contra la parte más falsa de la industria musical:

"Non ho nulla A parte te Che mi faccia respirare Sei una botta di ossigeno In mezzo all’industria La vita è un po’ tossica Strappi un sorriso (No tengo nada aparte de ti que me haga respirar, eres un chute de oxígeno en medio de la industria. La vida es un poco tóxica y me sacas una sonrisa).

De hecho, las mariposas, tal y como las describe Sangiovanni en la versión italiana, son una metáfora de cómo quiere sentirse: con alas para volar y escapar:

Non volano farfalle Non sto più nella pelle Ho perso le emozioni Me le ritrovi tu? Da questa notte No, no, non voglio stare male Dammi due ali per volare Sei una boccata d’aria (Ya no vuelan mariposas, ya no estoy en mi piel y he perdido las emociones, ¿me las encuentras tú? Desde esta noche no quiero estar mal, dame dos alas para volar, eres un respiro).

Sangiovanni quería resaltar aquellos aspectos de su vida cotidiana en los que se sentía seguro, alejado del foco mediático: desde una casa para compartir en pareja hasta unas persianas bajadas que lo alejaban del mundo. Resumiendo: el tema Farfalle habla de ansiedad y la necesidad de escapar de esa horrible sensación.

Aitana y Sangiovanni: un pasado en común

En una entrevista para el medio Editorale Oggi, Sangiovanni explicó con estas palabras de qué habla Farfalle:

"La canción es una forma de contar la necesidad de volver a respirar, ese deseo de encotrar oxígeno a través de las cosas que nos hacen sentir bien. Ya sea a través del amor y de las personas que están cerca de ti"

Además, para el medio RAI, Sangiovanni dijo que el tema fue escrito en una época muy oscura: "Fui víctima de varios dolores, me sentía perdido y como si no pudiera respirar. Intentaba encontrar oxígeno a través de cosas que me hacían sentir bien. Con Farfalle intentó dejar atrás todo lo tóxico y coger aire fresco".

El pasado de Sangiovanni como estrella nacida de un concurso televisivo nos recuerda al de la propia Aitana. La artista española también ha sufrido en su propia piel las consecuencias de hacerse famosa de la noche a la mañana, tras quedar finalista en Operación Triunfo 2017. Su vida ha estado expuesta desde entonces y posiblemente en más de una ocasión haya tenido la necesidad de tener alas y salir volando como una mariposa. De este modo, Mariposas de Aitana coge otra dimensión para el oyente. Y es que el tema tiene una historia que inspira detrás.