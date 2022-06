'Camino de Rosas', las dos caras de Alejandro Sanz, en su Básico de LOS40

Todos los temas publicados en La Música No se Toca, el décimo álbum de Alejandro Sanz, se han convertido por méritos propios en temas ya instalados en nuestra memoria colectiva. Desde No me compares a Mi marciana, todos los singles elegidos para su presentación fueron pelotazos que sonaron en todas partes a lo largo de 2012.

El último sencillo elegido por el artista para presentar el álbum fue Camino de rosas. El tema causó una enorme expectación en redes sociales, donde el músico se esforzó por crear una campaña de presentación del videoclip.

Primero publicó un mensaje sobre la aparición de su "hermano gemelo", y finalmente el teaser del videoclip causó gran expectación en sus fans. El video, rodado en Miami, fue desarrollado bajo un guion cinematográfico que mostraba a un Alejandro Sanz distinto. El cantante interpretaba dos personajes diferentes, dos hermanos gemelos, un empresario y un artista, enamorados de la misma mujer. La parte más correcta y la más creativa del músico se unieron en la misma canción.

Camino de rosas es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Alejandro Sanz, actuando en un concierto en Miami en 2015. / Alexander Tamargo/Getty Images

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.