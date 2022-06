Harry Styles para su concierto para encontrar a una persona muy especial entre el público

Asistir a un concierto de Harry Styles es una experiencia única. El británico se ha encargado de que sus shows sean memorables y que estén cargados de todas esas canciones que se han convertido en la banda sonora de todos sus fans. Lo que él no sabía es que no solo su público puede llevarse cualquier sorpresa en sus conciertos.

El artista británico está disfrutando de los conciertos de su gira Love On Tour. En uno de ellos precisamente ha recibido una grata sorpresa que ha hecho, incluso, parar el show. Harry pedía ayuda a sus seguidores, ya que entre el público se encontraba la que fue su primera profesora del colegio. Todos señalaban a una mujer, lo que hizo que fuese más sencillo para él dar con ella. ¡Y allí estaba!

Con una sonrisa de oreja a oreja, Harry intentaba charlar con ella desde el escenario. Le pregunta cómo está y aprovecha la ocasión para darle las gracias por todo lo que hizo por él cuando era pequeño. Y es que hay profesores que marcan de por vida.

Como mencionamos en líneas anteriores, Harry está de conciertos por el mundo. España está incluida en su lista de conciertos, siendo el 29 de julio la fecha elegida para deleitar a sus fans de nuestro país con su música en directo. El WiZink Center está más que lisro para este momento.

El nombre de Harry Styles se ha convertido en noticia en los últimos días tras hablar sobre el regreso de One Direction. No cierra la puerta a una posible vuelta de la boyband, lo que sin duda ha dado esperanzas a sus fans. "La idea en sí misma es agradable. No sé, quiero decir, creo que pensar en eso es realmente agradable. Creo que todos pasamos por algo muy especial juntos y hay mucho amor por allí. Así que sí, creo que sí hay un momento para que podamos hacerlo de la manera correcta creo que sería genial que sucediera", señala Harry en una entrevista con The Spout Podcast.

De momento habrá que esperar para ver qué sucede, pero lo que está claro es que Styles está disfrutando, y mucho, de su etapa en solitario. Tal solo hay que ver cómo disfruta sobre el escenario al ver a sus fans dándolo todo con sus canciones.