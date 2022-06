Andrea Guasch y Rosco (Hotel Flamingo) convierten su boda en un festival de música con mucho amor

Últimamente las bodas de las celebrities se viven en secreto y con contratos de confidencialidad y ausencia de móviles que puedan captar cualquier imagen. Menos mal que hay algunos que prescinden de todas esas cosas y optan por algo más natural. Es el caso de Andrea Guasch y Rubén Tajuelo, Hotel Flamingo, que han celebrado su boda soñada en la playa y rodeados de familia y amigos.

En uno de sus vídeos ya pudimos ver como el cantante le pedía matrimonio a su chica. Que llegara el gran día solo era cuestión de tiempo. Ha llegado este fin de semana y nos ha dejado unas imágenes idílicas que respiran amor, cercanía y amistad.

Gracias a esa falta de restricciones, a través de sus stories y de las publicaciones de sus invitados hemos podido ver cómo ha sido esa boda, que más bien, y como ellos ya habían expresado que era su deseo, parecía más un festival de música.

Y es que no había más que hacer un repaso por la lista de invitados para darse cuenta de que la música iba a ser una gran protagonista de este día. Angy Fernández, Lucía Gil, Roko, Nerea Rodríguez, David Castillo o María Villalón eran algunos de esos amigos que no quisieron perderse una celebración tan cuidada al detalle.

A través de los invitados

La novia, de blanco con un traje dos piezas de falda larga y corpiño muy de su estilo, no paró de sonreír y llorar de la emoción en un día donde compartieron protagonismo con todos sus invitados que participaron muy activamente en la celebración.

“Un sueño 🦩🌈🌊 Se casaron mis mejores amigos. @andreaguasch @soyrosco OS AMO para siempre ✨❤️ Gracias por dejarme ser vuestra cura. Vaya festival INCREÍBLE. Viva el amor, la música, el rock and roll, la Marina y el restaurante Galicia, y @hotelflamingomusic 🖤 y que VIVAN LOS NOVIOS eieieieieieieie Resaca emocional🫠"” compartía Angy, compañera suya en el musical de La llamada.

“La boda-festival del año✨👰🏼‍♀️🤵🏻‍♂️ Ayer fue un día tan especial y divertido❤️‍🔥”, añadía Lucía Gil.

“ALL YOU NEED IS LOVE Esta semana la acabo con la certeza absoluta de que el amor que se riega, solo puede dar frutos llenos de buenos nutrientes. El amor crece cuando se sabe en lugar correspondido, y cuando se cuida día a día. Ha sido una felicidad muy hermosa poder celebrar un día de unión tan mágico y verdadero como ha sido el de mis amigos @soyrosco y @andreaguasch”, compartía por su parte Roko que fue la encargada de cantar mientras la novia llegaba al altar.

“Cada ser que estuvo ayer presente en esa tarde salada, sabe que no nos vamos a olvidar nunca de lo que vivimos. Gracias por dejarme cantaros ese “Maybe I’m Amazed” a la entrada de una de las novias más guapas que he visto nunca. Que esta familia tan genuina de seres especiales podamos seguir compartiendo mucho amor. #tupidealuniversoyseteconcederá #volveralorigen”, añadía.

Nerea Rodríguez también compartió varias imágenes de la gran fiesta, aunque se centró en ella, la mujer de rojo. “Ayer tuve la suerte de vivir en primera persona el amor que se tienen @andreaguasch y @soyrosco Gracias por contar conmigo en un día tan especial para vosotros. Os quiero mucho @hotelflamingomusic ❤️❤️❤️”, escribía en sus redes.

Desde aquí queremos desearle todo lo mejor a una pareja que sabe hacerse querer.