¡Feliz día de la música! 10 musicales para ver en Netflix, HBO Max y Prime Video y celebrarlo a todo ritmo

Este 21 de junio se celebra el Día de la Música, una celebración cuyo origen recae en el músico Joel Cohen, que en 1976 motivó a diferentes bandas musicales a tocar en calles de Toulouse (Francia) durante los dos solsticios que se celebran al año, uno con la llegada del verano el 21 de junio y el otro con la inauguración oficial del inverno el 21 de diciembre.

Como no podía ser de otra manera, en LOS40 nos hemos volcado con esta festividad tan artística. La música es lo que nos mueve, ¡así que qué mejor forma de celebrarlo por todo lo alto! Por ello, desde nuestra sección de cine hemos seleccionado 10 musicales que puedes ver para rendir homenaje a este bonito día.

Todos están en plataformas, por lo que seguro que tendrás alguno a mano. Hay desde títulos de culto a películas de lo más recientes, pasando por largometrajes cuyas canciones ya han pasado a formar parte de la cultura pop contemporánea. No te pierdas la lista completa:

1. High School Musical (2006)

Chico conoce a chica en la fiesta de año nuevo, y chica se acaba trasladando al mismo instituto que él. Ahí se acaba dando cuenta de que él es una estrella del baloncesto en el equipo de los Wildcats, y ella una simple nerd. A los dos les encanta cantar, pero... ¿Lo aceptarán sus respectivos grupos de amigos?

Zac Efron y Vanessa Hudgens como Troy y Gabriella en 'High School Musical'. / Disney

Un clásico de Disney que movió a toda una generación con los temazos de Troy y Gabriella o Sharpay y Ryan, y que hablan de cómo aceptarse a uno mismo y quitarse los prejuicios de encima. A día de hoy, canciones como Breaking Free o We're All In This Together siguen sonando en muchas playlist. También está disponible la versión para amantes del verano -ver HSM2- o para los más sensibles -HSM3: Senior Year-.

Lo puedes ver en... Disney+.

2. El Gran Showman (2017)

En el Estados Unidos del siglo XIX, P.T. Barnum acaba de ser despedido porque su oficina ha quebrado. Quiere salir adelante, por lo que se le ocurre montar un espectáculo de circo nunca antes visto. Buscará todos los medios para convertir su idea en algo revolucionario, tratando de marcar un antes y un después en la historia circense.

Una escena de 'El Gran Showman'. / Disney

Hugh Jackman encarna al empresario real P.T. Barnum, un showman que existió de verdad y consiguió crear un evento definido como 'El mayor espectáculo de la Tierra'. Más allá de su fidelidad a la historia, canciones como This is me hablan de cómo enfrentarse a la adversidad siendo tú mismo.

Lo puedes ver en... Disney+.

3. Ha Nacido Una Estrella (2018)

Ally intenta triunfar por todos los medios, aunque el camino es más duro de lo que se imaginaba. Sin embargo, una noche de suerte conocerá al consagrado rockero Jackson Maine, en un giro del destino que le hará saltar al estrellato de la música. Pero no todo será tan bonito como se canta en las canciones de amor.

Bradley Cooper y Lady Gaga en 'Ha nacido una estrella'. / Warner

El debut de Bradley Cooper como director y de Lady Gaga como protagonista en la gran pantalla no pudo ser más ideal. Una historia de amor y admiración que destila verdad por todo su metraje y una banda sonora que, hasta la fecha, es de lo más recordado de la discografía de la artista. ¿O es que hay alguien en este mundo a quien no se le pegase el estribillo de Shallow?

Lo puedes ver en... HBO Max.

4. Hedwig and The Angry Inch (2001)

Hedwig transicionó a mujer para casarse con un soldado estadounidense y así cruzar al otro lado del muro de Berlín. Pero la operación terminó saliendo mal, terminando con una 'pulgada irritada' -angry inch en inglés- y yendose a Kansas a formar una banda de rock. Una vida llena de altibajos que la artista cuenta a lo largo de una agridulce historia.

John Cameron como Hedwig en 'Hedwig and the angry inch'. / YouTube

Un título de culto y todo un referente en el cine LGTB, que a día de hoy siguen siendo referencia para muchos cinéfilos. De hecho, Riverdale le dedicó todo un capítulo a revisitar y versionar su banda sonora.

Lo puedes ver en... Movistar Plus.



5. Tick, tick... Boom! (2021)

Jonathan Larsson cumple 30 años en 1990, y su problema es evidente: va a cambiar de década sin haber triunfado como autor de musicales. Ha empleado los últimos diez años de su vida escribiendo el que cree que es el musical perfecto, y teme que el mundo no lo valore; aunque pronto se da cuenta de que en un Nueva York asolado por la crisis del VIH y la precariedad de los jóvenes, sus problemas pasan desapercibidos.

Andrew Garfield como Jonathan Larsson en 'Tick, tick... Boom!'. / Netflix

Andrew Garfield interpreta de manera magistral al reconocido Jonathan Larsson -de hecho, fue nominado al Oscar por ello-, un artista mundialmente conocido por el éxito de su musical RENT. Temas como la crisis de la edad adulta o los sueños frustrados se retratan a la perfección en canciones como 30/90, Therapy o Louder Than Words, firmadas por el compositor de moda en Hollywood Lin-Manuel Miranda.

Lo puedes ver en... Netflix.

6. Encanto (2021)

La familia Madrigal vive en un pueblo entre las montañas de algún sitio de Colombia, donde están en boca de todo el mundo por sus habilidades especiales. Luisa tiene superfuerza, Isabella controla la vegetación, Camilo se transforma, Dolores oye hasta el más mínimo de los sonidos, Antonio habla con los animales, y Mirabel... Mirabel no tiene don.

Dolores y Mirabel en 'Encanto'. / Disney

Una película de animación que fue todo un fenómeno gracias a canciones como Inspiración, En lo profundo, Dos Oruguitas y, por supuesto, la archiconocida No se habla de Bruno. Un cuento lleno de colores que habla sobre la familia y la importancia de valorar lo que se tiene.

Lo puedes ver en... Disney+.

7. Rocketman (2019)

Cualquier estrella tiene su recorrido por el cielo, y Elton John no va a ser menos. Rocketman cuenta la vida del artista sin filtros -algo muy curioso teniendo en cuenta su mano en la película- con la crudeza que debe tener la vida de cualquier artista que se precie: desde sus inicios con el piano hasta su punto álgido como popstar, pasando por sus momentos más duros.

Taron Egerton como Elton John en 'Rocketman'. / Paramount

La vida del chico que conquistó Gran Bretaña y el mundo a golpe de tecla es retratada a la perfección gracias a la carisma de Taron Egerton, además de una banda sonora que incluye temazos como The bitch is back, Saturday Night's Alright (For Fighting) o la inédita (I'm Gonna) Love Me Again, que se llevó el Oscar a Mejor Canción Original.

Lo puedes ver en... Prime Video.

8. Todos hablan de Jamie (2021)

Jamie es un chico de dieciséis años soñador, que no puede evitar quedarse en babia en clase pensando en su gran ilusión: ser drag queen. Tendrá el apoyo de su madre y su amiga, incluso un mentor, aunque eso no quita que tenga que enfrentarse a otros titanes como el bullying o el futuro incierto.

Max Harwood como Jamie en 'Todos hablan de Jamie'. / Prime Video

Un musical adaptado a la gran pantalla que brilla gracias a la espectacular actuación de Max Harwood, con unas canciones que son una auténtica fantasía y una representación queer más real de lo que a priori pueda parecer.

Lo puedes ver en... Prime Video.

9. Hamilton (2020)

La vida y obra de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, aunque convertida en un musical que va desde el hip-hop al jazz, pasando incluso por el soul. Una oportunidad única para aprender uno de los episodios cruciales en dos actos repletos de canciones.

Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton en 'Hamilton'. / Disney

Una lección de historia que no es ni si quiera una actuación al cine, sino que es una grabación de la misma obra que triunfó en Broadway función tras función. Lin-Manuel Miranda escribe, protagoniza y compone todo, con un resultado que ya ha hecho historia en la historia de los musicales estadounidenses.

Lo puedes ver en... Disney+.

10. La ciudad de las estrellas: La la land (2016)

Ciudad de las estrellas... ¿Estás brillando solo para mí? Mia y Sebastian se conocen porque el destino insiste en ello, y juntos ven cómo crecen profesionalmente. Ella quiere ser actriz, y él, un músico de jazz reconocido. Solo el paso del tiempo determinará si sus carreras son compatibles con el amor.

Ryan Gosling y Emma Stone en 'La ciudad de las estrellas: La la land'. / Lionsgate

Ryan Gosling y Emma Stone protagonizan uno de los musicales más aplaudidos de la última década, con canciones que reflexionan sobre perseguir tus sueños y afrontar la realidad al mismo tiempo. Una joya que ha conseguido que a día de hoy muchos sigan con el City of Stars en la cabeza.

Lo puedes ver en... Prime Video.