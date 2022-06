Los40 y META celebran junto a Leo Rizzi el día de la música

Este 21 de junio celebramos el Día de la Música, una fecha originaria de Francia que muy rápidamente se extrapoló al mundo entero para ensalzar globalmente el valor cultural de esta rama artística. En LOS40, nos hemos aliado con META para crear junto al artista Leo Rizzi un vídeo muy especial donde rendimos homenaje a algunas de las canciones que han marcado las últimas décadas.

Bastan los primeros acordes de guitarra que abren el visual para que reconozcamos al momento la icónica melodía de Paint it, Black, uno de los grandes hitos musicales de The Rolling Stones y uno de los temas más aclamados de los años 70’. Esta composición de la banda liderada por Mick Jagger no solo ha sonado en las radios de todo el planeta, también ha sido en repetidas ocasiones la banda sonora de películas y anuncios. Ahora, adquiere un nuevo sentido al ser interpretada por la carismática e inconfundible voz de Leo.

A esta canción le sigue Take On Me de A-Ha, cuyo estreno ha cumplido ya su 37º aniversario. Los sonidos, ritmos y melodías de este tema son un ejemplo perfecto del estilo synth-pop que triunfó en los 80’. Caracterizado con un look de la época, Leo se muestra a todo color para versionar este himno eterno que siempre hay que tener presente en la memoria.

Seguimos viajando a los 2000 para emocionarnos con su interpretación de The Scientist de Coldplay. Esta canción fue uno de los grandes éxitos del segundo álbum de estudio de la banda liderada por Chris Martin. Habla sobre una persona que se rinde ante el poder del amor y la nostalgia de los comienzos de una relación.

Leo Ricci en la grabación / Lara Úbeda

Como no podía ser de otra forma, el vídeo termina con Amapolas, la composición de Leo Rizzi que representa de una forma mágica la evolución de la música hasta la actualidad y que es un canto al amor libre. La del artista ibicenco es una de las voces que recogen el testigo de todas las referencias musicales ineludibles que han ido marcando la historia de la música para aportar su sello inconfundible y hacer que este arte siga evolucionando imparable