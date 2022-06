Nervo se muda de Ushuaia a Eden para la residencia veraniega de Nervo Nation en Ibiza

Una de las fiestas más icónicas de Ibiza, Nervo Nation, cuenta los días para su estreno. Pero no será en Ushuaia como en los últimos años sino en Eden, la renovada discoteca de Sant Antoni de Portmany. El dúo australiano llenarán el club con su contagiosa energía de baile a lo largo de 8 fechas esta temporada, cada miércoles hasta el 17 de agosto.

Nervo Nation había sido una fiesta fija en Ushuaïa Ibiza en los años anteriores a la pandemia, y este año la marca se muda al animado oeste de la isla, epicentro de la comunidad británica, y a solo 15 kilómetros de su antigua casa. Los miércoles en Eden estarán dedicados a los sonidos más mainstream y comerciales de la música electrónica, complementando una programación muy equilibrada que incluye Drum and Bass (Louder Ibiza, lunes), Techno (Repopulate Mars, martes), Trance (Shine, jueves) y House (Defected, viernes).

Las gemelas estarán acompañadas de una selección de DJs invitados de prestigio y con sonidos variados que van desde el EDM y el Trance al House y el Hip-Hop. Las entradas para el opening del 29 de junio ya están la venta en la web oficial.

El lineup de Nervo Nation muestra una ecléctica combinación de artistas que incluye figuras del big room y el Trance (WandW, Quintino, Sander van Doorn, Martin Jensen, Third Party, Tom Staar, Sigala), clásicos del House (Roger Sanchez, Kryder, Offaiah, Lovely Laura and Ben Santiago), y raperos como Example y Tinie Tempah.

Las hermanas Mim y Liv, integrantes del dúo han afirmado: "Después de varios años de parón obligado por el Covid, estamos más que emocionadas por regresar a Ibiza. Este verano va a ser muy especial en la isla y hemos preparado un line-up compuesto por 25 viejos y nuevos amigos de todo el espectro de la música de baile y llenos de talento que van a venir a Eden listos para hacer que el público pierda la cabeza. Estamos deseando montar una gran fiesta con nuestros fans en Ibiza en nuestro regreso a la isla".

Nervo lleva más de 10 años siendo protagonistas en la escena EDM global. Girando por los clubes y festivales líderes del mundo, desde Tomorrowland a Ultra Music, actualmente ocupan el puesto 18 en el Top 100 de DJ Mag y han colaborado con pesos pesados como Kylie Minogue, Ke$ha, The Pussycat Dolls, Afrojack, Steve Aoki, Armin Van Buuren o Miley Cyrus. En 2010 ganaron un premio Grammy al haber participado en la composición del superhit mundial ‘When love takes over’, de David Guetta y Kelly Rowland.

Su más reciente canción, como os contábamos hace unas semanas, es su colaboración con la artista ucraniana Nataliya Nikitenko en un tema que estrenaron el pasado 8 de abril y que se llama Unbreakable.