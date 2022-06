Maroon 5 se prepara para celebrar los 20 años de ‘Songs about Jane’ y los 15 de ‘It won't be soon before long’

Maroon 5 está a punto de cumplir los 20 años desde su debut discográfico y por lo que hemos podido leer en su perfil oficial de Instagram parece que lo van a celebrar por todo lo alto. Y es que la banda californiana no solo tiene un aniversario en mente sino dos.

Un 25 de junio de 2002 vio la luz su primer álbum de estudio, Songs about jane, que tardó un par de años en explotar en las listas de ventas de todo el mundo hasta que She will be loved arrasó. El boom tardío de aquel elepé motivó que tardáramos 5 años en recibir su continuación. Fue en mayo de 2007 bajo el título de It won't be soon before long y se cumplen ahora 15 años desde aquel lanzamiento.

Una doble celebración de la que, como decíamos, ya han empezado a dejar algunas pistas en sus redes sociales sin concretar, desafortunadamente, demasiado: "She will be loved ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify. Gracias a los fans por escuchar nuestros discos a un nivel tan masivo. Este es nuestro primer hito de nuestro álbum debut Songs about jane que da comienzo a la celebración del 20 aniversario de esta grabación este año" confiesa la formación sobre su primer disco de estudio.

Apenas unas horas después recordaban su segundo elepé: "Celebrando 15 años del segundo disco de Maroon 5, It won't be soon before long. El single principal, Makes me wonder, se convirtió en nuestro primer Top 100 de la lista de Billboard, cada single ha sido certificado platinum y el álbum ha llegado a vender 8 millones de unidades a nivel global. ¿Cuál es vuestra canción favorita del disco?".

No cabe ninguna duda de que fueron los dos discos que catapultaron al estrellato a Maroon 5 pese a que costó que su música llegara al público de manera masiva. Ahora que se han puesto de moda las reediciones especiales en diferentes formatos, es posible que los californianos estén preparando algo similar.

¿Descartes? ¿Canciones inéditas? ¿Demos que nunca vieron la luz? Es pronto para especular con lo que la banda podría preparar para celebrar los 20 años de su debut discográfico. Y más contando con que se encuentran actualmente de gira presentando en directo las canciones que forman parte de su más reciente álbum, Jordi, sin la presencia de Mickey Madden que abandonó la formación en julio de 2020.

Solo con el tiempo sabremos si la marcha de Madden es temporal o definitiva. No es la primera vez que Maroon 5 pierde a uno de sus miembros fundadores. Ryan Dusick, el batería original de la banda californiana, dejó en 2006 la formación californiana por un problema médico en sus muñecas.