Rock in Rio Lisboa 2022, a por su segundo fin de semana de cierre

Tras una pausa de cuatro años, Rock in Rio-Lisboa arrancó este pasado sábado, 18 de junio, en el Parque da Bela Vista, con una edición especial que marca el reencuentro de la música y el espectáculo en vivo. La Ciudad del Rock se iluminó de sonrisas, tras recibir a 74.000 personas el primer día.

En un día marcado por las fuertes emociones de quienes esperaban ansiosamente la música en directo, el mundo fue, por fin, nuestro de nuevo. En la primera jornada de la 9ª edición, el Palco Mundo dominó las atenciones al son de los británicos Muse, que cerraron el concierto al son de Knights of Cydonia y con un espectáculo de fuegos artificiales, Liam Gallagher, The National y los portugueses Xutos e Pontapés que fueron los encargados de marcar este reencuentro del público con la grandiosidad del Palco Mundo.

En la segunda jornada del festival, que reunió a 63.000 espectadores en el Parque da Bela Vista, el huracán Ivete Sangalo demostró que sigue siendo una gran baza del cartel, Ellie Goulding logró dejar a buena parte del público con los brazos en alto y con la luz del móvil iluminando el escenario y Black Eyed Peas que recordaron éxitos y trajeron nuevo sencillo (y videoclip) dejaron al público entusiasmado con ganas de volver el próximo fin de semana a la Ciudad del Rock.

La Ciudad del Rock como escenario de experiencias

En el Galp Music Valley, grandes bandas de rock portuguesas, españolas y brasileñas levantaron al público al son de sus guitarras y llenaron el valle del Parque da Bela Vista; en los descansos, los DJs de las Somersby Pool Parties animaron la tarde en el espacio más cool de la Ciudad del Rock.

En este escenario contamos con las actuaciones de los grupos nacionales IZAL y Miss Caffeina que lograron hacer bailar a todos los asistentes bajo una temperatura agradable y que fue subiendo rápidamente con sus diversos repertorios.

En Rock Your Street, al son de Jupiter & Okwess, Bombino y Sara Correia, los ritmos estuvieron marcados por la pluralidad de los grandes nombres de la World Music.

El mágico universo de los videojuegos también estuvo de vuelta en el Parque da Bela Vista con el Game Square, por donde pasaron miles de amantes de esta industria, ineludibles en el universo del entretenimiento mundial.

Tras un exitoso debut en 2018, el Super Bock Digital Stage volvió cargado de novedades y nuevos contenidos, reflejando la evolución del mundo online y los nuevos retos de un mundo digitalizado. Entre TikTokers, YouTubers, Humoristas, Podcasts y Conciertos interactivos y mucho más, este primer día contó con Os Primos, Gilmário Vemba y Miguel Magalhães y Mariana Guerra.

El Escenario Yorn acercó Chelas -región que acoge el festival desde 2004- al resto de la ciudad, desmitificando estereotipos y prejuicios a través del comisariado de la Asociación Chelas é o Sítio, un proyecto liderado por el artista Sam the Kid relacionado con los barrios del país. Vado fue uno de los artistas destacados, cuyas actuaciones se intercalaron con espectáculos de danza, comisariados por Jazzy Dance Studios.

En esta edición, el Jardín del Chef de Continente levantó la bandera de la Alimentación Sostenible, reforzando el compromiso contra el desperdicio de alimentos. En el escenario (Chef's Stage) Ljubomir Stanisic recibió a Carlos Moedas, alcalde de Lisboa, a Armindo Jacinto, alcalde de Idanha-a-Nova y al cómico Bruno Nogueira para hablar de "Cómo cocinar la regeneración del planeta". En este escenario se sirvieron dosis de entretenimiento (¡y saltamontes!), se repartieron monedas de semillas y hubo conciertos, showcookings y sets de DJ.

El Family Tour también fue un gran éxito entre niños y mayores, que pudieron explorar el recinto juntos, de forma lúdica y divertida.

Rock in Rio 2022 / Rock in Rio

En esta edición, con 18 espacios de entretenimiento, incluyendo siete escenarios, todos los espacios prometen seguir dando guerra en el próximo fin de semana, creando momentos memorables entre los habitantes de la Ciudad del Rock.

El festival continúa el próximo fin de semana, 25 y 26 de junio, con Duran Duran, Anita y Post Malone entre otros grandes artistas, animando el Parque da Bela Vista.

Sobre Rock in Rio Lisboa 2022

La 9ª edición de Rock in Rio Lisboa está prevista para los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 2022, con más música y nuevos contenidos. Además del World Stage, que acogerá a estrellas como Muse, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo, entre otros, el festival presenta un nuevo concepto de Galp Music Valley, que acogerá a nombres como Ney Matogrosso IZAL, Miss Caffeina, António Zambujo, José Cid, Linda Martini, The Black Mamba, Bárbara Tinoco, Iza, Delfins, Moullinex & Xinobi, Mundo Segundo & Sam The Kid, Piruka, entre muchos otros.

También será novedad Rock Your Street, que en esta edición apuesta por la pluralidad y acoge a grandes nombres de la World Music como Bombino, Jupiter&Okwess, Paulo Flores y Prodígio, Arooj Aftab, Omar Souleyman, Johnny Hooker, Titica, Idiotape, entre otros. El Escenario Yorn iluminará los talentos de los barrios y acogerá a nombres más consolidados de la escena urbana como 9Miller, Malabá, Eva RapDiva, Phoenix RDC, Ary Rafeiro, GORGnation y a nombres emergentes como Danny the Dawg, G Fema, entre otros.

En la Ciudad del Rock también hay un nuevo Jardín del Chef Continente que trae propuestas gastronómicas de reconocidos chefs portugueses como Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo y Vítor Sobral. En este espacio también hay un escenario donde se unen la gastronomía y el entretenimiento, acogiendo momentos musicales y momentos de comida y entretenimiento comisariados por la estrella Michelin Ljubomir Stanisic. En esta edición, los asistentes al festival también podrán

visitar un nuevo Game Square con varios contenidos de juego, ver las presentaciones de los mayores nombres digitales en el Super Bock Digital Stage (un escenario interactivo en el que se podrán ver TikTokers, Podcasts y todos los fenómenos más recientes de las redes sociales como Toy, Gilmário, Terapia de Casal, Os Primos, Pierre Fago, Team BRK, entre otros), nuevos formatos de entretenimiento en el ESC Online Sports Bar, una nueva Noria y el regreso de 7Up Slide.

Con la convicción de que el futuro se construye hoy, Rock in Rio pretende también, con este regreso al Parque da Bela Vista, reforzar su compromiso de ir aún más lejos, lanzando un conjunto de objetivos de sostenibilidad hasta 2030 que pretenden aumentar su impacto positivo en los pilares social, medioambiental y económico.

Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU, estos objetivos ya comienzan a alcanzarse en las ediciones de 2022 del festival -en Portugal y Brasil- y se proponen, en los próximos años, formar a 100.000 personas, tener un 0% de residuos en los vertederos en todas las ediciones del festival, tener cero residuos alimentarios en todas las ediciones, involucrar al 100% de las partes interesadas en su política de sostenibilidad, ser un evento 100% accesible, inclusivo y plural, y garantizar todas las condiciones de seguridad, salud y bienestar adecuadas al 100% de los implicados en la construcción de la Ciudad del Rock.