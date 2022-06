Vuelve Rock in Rio Lisboa: ¡Cuenta atrás para el arranque del festival!

La espera ha merecido la pena. La pandemia puso patas arriba nuestras vidas y nos privó de grandes momentos musicales como los que siempre se viven en Rock in Rio Lisboa. Pero el mayor festival musical de la capital lusa está de vuelta con LOS40 como emisora oficial en España. Sólo quedan dos días para que arranque con un espectacular cartel, atracciones para toda la familia y un entorno único.

Este fin de semana comienza el festival más completo de la península. Los días 18, 19, 25 y 26 de junio, tenemos una cita en el Parque de Bela Vista que se se llenará de música y mucho más. Porque este año, Rock in Rio proporciona una variedad de nuevas experiencias en la Ciudad del Rock, pero también en toda la ciudad de Lisboa.

En el apartado musical habrá 5 escenarios por los que pasarán algunos de los mayores nombres de la industria musical internacional. En el escenario Mundo contaremos con artistas de la talla de Post Malone, Muse, The National, Black Eyed Peas, Anitta, Duran Duran, a-ha y Liam Gallaguer entre otros, y el Galp Music Valley que recibe nombres de nuestra música como Izal o Miss Caffeina además de Ney Matogrosso, António Zambujo, y muchos más.

Hay también una Plaza del Juego dedicada a contenidos del universo gaming, desde los más retro a los más recientes, con nuevas atracciones: (desde un escenario de juegos hasta un moderno salón recreativo, pasando por tiendas únicas e increíbles actuaciones que van desde musicales en directo hasta cosplay de películas famosas); un Escenario Super Bock Digital donde caben todos los fenómenos digitales y las mayores estrellas e influencers portugueses y brasileños desde comediantes a tiktokers y youtubers; el Sports Bar, que recrea los famosos bares dedicados al universo deportivo con experiencias y momentos de interacción con el público, desde shows de animación, hasta sorteos, pasando por concursos y muchos otros...; el Jardín del Chef con propuestas gastronómicas y sostenibles de chefs portugueses y que incluye también un escenario con música y momentos supervisados por el chef Ljubomir Stanisic, premiado por Michelin; un Family Tour para que todas las familias exploren el recinto con oportunidades fotográficas, artistas callejeros, activaciones y actividades por todo el recinto, así como servicios adaptados como baños y menús infantiles; y muchas más actividades

Una experiencia de verano en el corazón de Lisboa

Vuelven a Rock in Rio después de un gran éxito en 2018 las Pool Parties. Se instala una piscina real en el lugar con una cabina de DJ, donde el público puede disfrutar de una tarde refrescante y divertida bajo el calor de Lisboa.

El festival inundará las calles de la capital con Rock Street, un espacio que vive sin barreras geográficas y donde no hay fronteras entre raza, religión, creencias o puntos de vista políticos, género, orientación sexual, edad. Un espacio que vive de TODOS a TODOS, donde el concepto se materializa en una nueva escenografía, choques culturales en forma de actuaciones callejeras y conciertos de reconocidos artistas de la música mundial.

La tirolina sobrevuela Rock in Rio / Rock in Rio

Para aquellos que quieran disfrutar de una experiencia más exclusiva y única, el lugar idóneo es la Zona VIP - una sala con aire acondicionado, con el ambiente y la atmósfera de lujo perfectos para disfrutar de los espectáculos completos con estilo y comodidad. En el interior de esta deslumbrante carpa, bellamente diseñada, bien iluminada y con baños privados, los poseedores de entradas vip dispondrán de un delicioso y gourmet buffet con una serie de platos seleccionados, desde entrantes hasta platos principales, postres y aperitivos. Los bares también ofrecen bebidas de primera calidad, Este es el lugar perfecto para disfrutar de los espectáculos de artistas de renombre internacional. Además, disfrute de la comodidad de los puntos de recogida y entrega justo al lado de la puerta con su punto de acceso exclusivo al recinto.

No podía faltar en Rock in Rio Lisboa la noria y la tirolina. La Noria además cuenta con cabinas temáticas, premios y música.

Cartel completo de Rock in Rio Lisboa

A lo largo de los diferentes días de celebración de Rock in Rio Lisboa pasarán por los diferentes escenarios Muse, The National, Liam Gallagher, Xutos y Pontapés, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo, David Carreira, Duran Duran, A-Ha, UB40 ft Ali Campbell, Bush, Post Malone, Anitta, Jason Derulo, HMB, Moulinex y Xinobi, Izal, Linda Martini, The Black Mamba, Ego Kill Talent, Zanibar Aliens, Deejay Kamala, Iza, Bárbara Tinoco, Miss Caffeina, Edu Monteiro, Funk Orquestra, José Cid, Delfins, Ney Matogrosso, Antonio Zambujo, Luca Argel, Diego Miranda, Mundo Segundo y Sam the Kid, Piruka Convida Jimmy P y Gama, Rebecca, Blueyes (Wuant y Foxxy), The Slum Vagabuns, Nox, Jiggy, Analodjica, Gilvaia, Sara Santini... y así hasta completar un cartel con ciertos de artistas en diferentes escenarios con LOS40 como emisora oficial en España.

Rock in Rio

Fundado en Río de Janeiro en 1985 por Roberto Medina, Rock in Rio se ganó rápidamente la reputación de ser el mayor festival del mundo. En su primer año, 1,38 millones de personas se reunieron en la primera Ciudad del Rock de Río de Janeiro para ver a artistas emblemáticos como Queen, AC/DC, James Taylor, George Benson, Ozzy Osbourne, Yes y Rod Stewart a lo largo de 10 días. El recinto, construido específicamente para el evento, recibió el nombre de Ciudad del Rock y se llenó de escenarios, restaurantes y tiendas.

A lo largo de los años, Rock in Rio se ha convertido en un fenómeno mundial y se ha celebrado en cuatro países: Brasil, Portugal, España y Estados Unidos. Con más de 9,2 millones de personas en 18 ediciones, más de 1778 artistas han actuado en 108 días de evento. En las últimas ediciones se han creado más de 148.000 puestos de trabajo y más de mil millones de personas han visto los conciertos en todo el mundo.

Rock in Rio Lisboa

Situado en el corazón de Lisboa, en el impresionante Parque de Bela Vista, durante dos fines de semana (18, 19, 25 y 26 de junio), el enorme evento con capacidad para 80.000 personas combina un clima mediterráneo envidiable con un cartel estelar. Además de las bandas que llenan los estadios, Rock in Rio Lisboa aporta una verdadera experiencia cultural con una gran cantidad de atracciones diversas que van mucho más allá de los increíbles escenarios musicales. También es una gran oportunidad para visitar Lisboa, considerada como una de las capitales europeas más atractivas, y Portugal, que ha sido distinguida en varias ocasiones como Destino Líder Mundial de Escapadas a Ciudades en los World Travel Awards.

Rock in Rio Lisboa está de vuelta con LOS40 como emisora oficial en España / Rock in Rio

Desde su llegada a la capital portuguesa en 2004, el histórico festival brasileño se convirtió rápidamente en el favorito, sobre todo gracias a un cartel siempre galáctico y a unas infraestructuras y escenarios espectaculares que han marcado una nueva era de los eventos a gran escala en el país, una referencia en cuanto a comodidad y bienestar del público que aún hoy no tiene parangón. Paul McCartney, Bon Jovi, Metallica, Stevie Wonder, Roger Waters, Justin Timberlake y The Rolling Stones, a los que se unió en 2014 Bruce Springsteen para una actuación única de "Tumbling Dice", son sólo algunos de los nombres que han atraído a la asombrosa cifra de 2,5 millones de visitantes a la Ciudad del Rock, el recinto construido especialmente para el evento en el Parque Bela Vista.