La retirada de Bustamente en el segundo asalto da a Mr Jägger la victoria en la ‘Velada del año 2’

Otro año más, la Velada del Año vuelve a ser un boom en el mundo del streaming y esta vez, solo ha bastado el desfile de la Alfombra Roja para saber que habían batico récords de audiencia respecto al año pasado. El evento de boxeo organizado por Ibai Llanos ha reunido a los perfiles más destacados de Youtube y Twitch, que han tenido que sacar toda su artillería y prepararse muy a fondo para subirse al ring. En total han sido cinco combates, pero el que más expectación ha acaparado ha sido, sin duda, el de David Bustamente y Mr Jägger, no solo porque han encabezado el cartel sino porque el ex triunfito ha aceptado el reto de prepararse en tan solo un mes para combatir.

Hace tan solo unos días, conocíamos el gran cambio físico de David Bustamente para poder competir frente a su rival. Originalmente, Mr Jägger iba a enfrentarse al actor Jaime Lorente, pero semanas atrás confirmó que no iba a poder asistir por un proyecto profesional,en el que la cláusula de contrato le obligaba a no poner en peligro su físico. Rápidamente, Ibai Llanos y todo su equipo tuvieron que buscar en un tiempo récord a otro candidato que se enfrentase a Mr Jägger, que ya había demostrado su valía en el ring el pasado año durante la primera edición. Finalmente, el nombre elegido fue el de David Bustamente.

Y así es como el extriunfito y el streamer han llegado al quinto y último combate de la Velada del Año 2. Ambos han acudido al ring con el claro objetivo de ganar, pero pronto se ha visto que el cansancio y la falta de estrategia y concentración por buscar los puntos débiles no han ayudado a que el combate entre Jägger y Bustamente llegase al tercer asalto. El público, que ha estado muy entregado en todos los enfrentamientos, pero en este especialmente, no ha dejado de animar a ambos contrincantes para que no tirasen la toalla.

El primer round entre los dos chicos ha estado muy reñido, tanto que hasta el propio Ibai Llanos, en pleno directo no ha tenido claro quién iba a ganar este asalto. Sin embargo, en el segundo round la cosa ha empezado a cambiar y la tendencia era que Mr Jägger ha mostrado mayor capacidad de respuesta y resistencia. Algo contra lo que David Bustamente no ha podido luchar. A este hecho hay que sumarle que el cantante ha comenzado a resoplar fuertemente como en un intento de coger aire en varias ocasiones. Lo que ha demostrado su fatiga. Además, uno de los momentos de máxima tensión lo ha protagonizado Mr Jágger, que le ha dado un fuerte revés al cantante provocándole un leve sangrando en la boca.

La retirada de David Bustamente

Finalmente, el artista tras comentarlo con su equipo ha acabado abandonando. De esta forma, Mr Jägger se convertía en el ganador de este quinto y último combate en la Velada del Año 2.El streamer rápidamente ha celebrado la victoria buscando el apoyo y los aplausos del público.

David, arropado por su entrenador, ha querido dedicar unas palabras antes de retirarse del cuadrilátero. “Pido perdón por si he decepcionado a alguien”, ha comentado con un tono de tristeza. A continuación, ha dado la enhorabuena a su contrincante y ha agradecido a todos el apoyo recibido hasta el último momento.