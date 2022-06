Hugo Cobo: Hablamos de @lolalolita, Blanco, Benidorm Fest o su ausencia durante un tiempo

Hugo Cobo es uno de esos artistas que muchos pudieron conocer gracias a Operación Triunfo. Fue de esa generación que vivió la Academia en dos partes debido a la pandemia que interrumpió su edición. Han pasado dos años desde aquello y en ese tiempo ha lanzado dos EPs, un libro y un nuevo single, Lo siento cariño, con el que abre una nueva etapa tras un tiempo desaparecido.

Sus seguidores andaban expectantes y tenían ganas de verle de vuelta. Ya no tienen que esperar más porque tiene muchos proyectos entre manos que incluyen música e interpretación.

Hemos hablado con él para saber qué ha estado haciendo y qué nos tiene preparados. Lo que ya podemos adelantar es que continua con ese carácter buenrollista que se contagia y que forma parte de lo que hace.

Te has hecho esperar, ¿a qué se ha debido este break en un momento en el que la industria va a un ritmo acelerado?

He dado como un parón después de mi segundo EP más que nada porque tenía que tener las cosas claras. Llevaba como un tiempo probando y no terminaba yo de estar del todo a gusto. Tenía que actuar y tenía que centrarme en un solo estilo y decidir cuál. Eché la vista atrás y pensé que, realmente, he llamado más la atención cuando he cantado… me cogieron en la Academia porque canté Leiva, luego salí y lancé Intenta olvidarme y fue una de las canciones que más le gustó a la gente y fue como, a lo mejor le gusto a la gente en el pop rock, así que, voy a hacer pop rock que también me gusta a mí hacerlo. Voy a estar disfrutando cantando y voy a estar guay. Ha sido como un año de preparar todo esto, de empaparme de este estilo y aprender y mucho trabajo. Para mí no ha sido como un parón, ha sido como una evolución.

¿Qué tiene el pop rock para sentirte a gusto con él?

Me transmite mucho ánimo, tiene mucho bum bum bum y luego, si hay alguna balada, también tiene bum y te puedes poner triste, pero, aun así, te sigue poniendo en pie. Me parece un estilo bastante echado pa’lante y yo soy muy así, creo que estamos hechos el uno para el otro.

Llegas con Lo siento, cariño, ¿cómo, cuándo, dónde... surge esta canción?

Fui al estudio un día a casa con algo preparado de casa y estuvimos testándolo y dije, ‘no, es que no vamos a hacer esto, voy a hacer otra cosa diferente hoy’. Me pilló un día de estos en los que a lo mejor no estás tan inspirado con las cosas que llevas y cambias de una cosa a otra muy extrema. Estaba haciendo una canción del rollo de lo que estaba haciendo antes y era como que necesitaba un cambio. Me senté con Marlon, el grupo este que mola un montón, y vino un productor y estuvimos trabajando un día y salió esta canción y me sorprendí porque dije, ‘bua, me siento cómodo aquí’.

¿Cariño es una palabra que utilizas mucho?

Cariño no es una palabra que yo utilice para decírsela a alguien. Yo no soy de decir cariño, pero es una palabra que está muy al día de todo el mundo. A mí sí me dicen cariño.

¿En qué se parece la fiesta del videoclip con tus fiestas reales?

Se parecen bastante. Una fiesta para mí no es solo ir a la discoteca, para mí una fiesta puede ser cualquier cosa, incluso estar en el sofá con mis colegas es también una fiesta.

El vídeo da muchas ganas de vacaciones y verano... ¿era la intención?

Sí, disfrute, verano, fresquito y que se te vaya de la cabeza todo lo demás y que mientras estés viendo el vídeo no pienses en nada más. Hay muchos planos, muchos estímulos, es como que te distraes un montón. La primera vez que me pasaron el vídeo para darle el ok y que saliera para fuera, lo tuve que ver dos o tres veces para enterarme de todo bien ya que el vídeo es una locura. La sandía por todo el suelo, el cámara grabando y cayéndose al suelo porque se escurría, una locura. Vamos, que la dueña de la casa, estaba todo el rato mirando con una cara, como diciendo, ‘que yo les he dicho que no mancharan nada y cómo me están poniendo la casa’. Y pensaba, ‘madre mía, para limpiar luego todo esto’. Pero bueno, una pasada, nos lo pasamos como unos niños chicos.

En alguno de tus vídeos hemos visto a tu hermano, no sé si alguno de los que sale en el vídeo es amigo o conocido tuyo.

Ahora sí son amigos, pero son actores y una muchacha que se llama Andrea y que es cantante también y lo está intentando, es taco de guapa, un taco de buena, tiene una voz muy guay y también hace cosillas de modelo y como que la quise meter en mi videoclip. A los demás no los conocía, pero nos conocimos allí y tuvimos una conexión increíble y ahora somos super colegas.

Han pasado dos años desde que saliste de esa edición tan castigada por la pandemia, con esa perspectiva que da el tiempo, ¿cómo valoras ahora tu paso por Operación Triunfo?

Yo digo que somos los pobrecitos, pero yo lo disfruté mucho. Tengo una mente que estoy como bastante fuerte, llego a conclusiones, me arreglo bien, me gestiono bien las emociones y no dejo que me reviente, no me explayo en la pena, en la depresión, en la ansiedad, no me explayo en nada.

¿Qué es lo último que se ha comentado en el grupo de whatsapp de tu edición?

Yo creo que vino uno a Madrid para hacer un bolo o para hacer algo de promo y, como iba a estar por aquí esos dos o tres días, pues para vernos estos dos o tres días. Creo que fue un mensaje de esos.

Si hablamos de la actual escena, está claro que los sonidos urbanos predominan, ¿qué valoración haces?

Ahora está funcionando más la música urbana, pero por otros ámbitos y otros escenarios también están funcionando también los otros estilos. Hay un alto porcentaje que escucha música urbana pero también hay un porcentaje alto que escucha rock, pop, indie… siempre va a haber gente para todo. No me da miedo porque tampoco lo veo como una competencia, sino como un estilo más amigo. Yo también he pasado por ahí y me ha encantado ese ambiente y lo veo como algo amigo, no como algo que me vaya a ir mal porque esto se esté escuchando ahora más y yo no lo esté haciendo. A ese género, a lo mejor no le puedo sumar ahora nada. Yo le voy a sumar al género que pueda sumarle.

¿Qué te ha llamado a ti la atención últimamente?

Últimamente la música está muy loca, estamos todos muy locos, todos los ámbitos están muy locos. Creo que ahora estamos todos en un punto como de qué está pasando. Nos estamos adaptando a la vida nueva y se está todo acomodando, estamos construyendo ahora. Como que se derrumbó todo y ahora estamos construyendo. Últimamente escucho mucho Blanco, me gusta mucho. Es un chaval, más pequeño que yo, creo, pero el chaval, te lo juro, cuando sea mayor, si está haciendo eso ahora, luego… y encima es guapísimo, lo tiene todo. Ese tío a mí me flipa y me encantaría juntarme con él para hacer algo guay, yo creo que pegamos… musicalmente, que luego se sacan las cosas de contexto.

Ahora que como decíamos, va todo tan rápido, ¿esto es una aparición puntual o tienes ya una agenda repleta de lanzamientos?

Lo mío no es puntual. Escúchame, que me he ido un tiempo para que te acuerdes de mí y que digas, ‘oye, ¿qué ha pasado con este chaval?’, para que ahora digas, ‘ah vale, que ha vuelto, y ha vuelto como debería haber vuelto’. Yo no tengo en la cabeza otra cosa que dar música. Yo todo lo voy a decir por redes sociales

Hace poco decías en una entrevista que te verías en el próximo Benidorm Fest, ¿qué balance harías de lo que dio de sí el 2022?

Lo he visto guay, es un festival que a mí me encanta, me gustaría mucho verlo, también, es una pasada. Ahora mismo, a mí no me han invitado ni nada, pero yo no tendría ningún problema en ir cualquier año.

Con tu libro ilustrado conocimos un 2% de ti, ¿qué nos sorprendería saber del otro 98%?

Os sorprenderían mil millones de cosas, la verdad, si no lo cuento es por algo. Hay muchas cosas que veo que son muy mías. Si fuera una persona que viviera de su vida personal, entiendo que lo contara, pero como soy una persona que voy a vivir de mi música, lo puedo plasmar en canciones, es como mi manera de abriros mi vida.

Con quien te vemos muy cómodo es con influencers como LolaLolita o Ibelky, ¿otro camino que te plantees?

El tema de influencer me ha tocado sin querer. Es como que si ya tienes suficientes seguidores en redes sociales ya se te marca como influencer y ahora los músicos somos influencers y nos juntan con otros influencers y toda esta peña. Yo a Lola e Isaac y toda esta gente, su hermana Sofía, su novio Trece, son gente increíble. Los había visto por redes sociales como todo el mundo y como que coincidimos en un evento y nos empezamos a hablar y son gente normal, como tú y como yo, y ya está. Se dedican a las redes sociales y punto. Aproveché para hablar más con ellos y enterarme de cómo van las cosas estas de influencers y mola mucho. Les he cogido cariño y nos hemos hecho colegas y verlos bien me pone a mí también. Si el día de mañana no son influencers y se meten en una oficina o a tomar por culo los voy a querer y seguir igual.

¿Sigues con la interpretación?

Sigo en ello, no voy a dejarlo, está claro y están a tope conmigo. Mi manager me manda, todo el rato, separatas, todos los castings que pueden salir presenciales, mejor. Estamos haciendo muchos castings y como que alguno de ellos tiene que salir porque de tanto, tanto, tanto, alguno tiene que salir.

¿Alguna serie en la que te hubiera visto?

Me tocó hacer un personaje que se llama el nervio y era igual que yo, es decir, que no tuve que hacer nada, no tuve que actuar, me tuve que aprender el guion, nada más. Y luego como que estuve llamando interesándome y me dijeron que les estaba gustando mucho y que se podría grabar no sé cuándo. Es un mundo bastante intrigante y no saben, no tienen ni idea, te preparas las cosas con todo el amor del mundo y luego no te dan ni una noticia, pero bueno, ya está, otra puerta abierta.

¿Cómo se presenta el verano?

El verano se presenta bastante cargado, me cuesta encontrar dos días seguidos para poder hacer algo o ir a la playa, voy a estar trabajando mucho y sacando cositas.