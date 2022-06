Avril Lavigne vuelve 20 años al pasado para recrear la portada de ‘Let Go’

La nostalgia es uno de los componentes más llamativos de los últimos años. Continuamente añoramos aquellos tiempos donde todo parecía mejor porque simplemente éramos pequeños y disfrutábamos sin preocupaciones de la vida. La música es una parte fundamental de nuestra historia y siempre nos ha estado acompañando. Por eso, no es de extrañar que vuelvan a la memoria canciones que fueron icónicas.

Los artistas no se quedan atrás y recuerdan con mucho cariño aquellos trabajos con los que empezaron a construir su sueño de ser estrellas de la música. Algo así le ocurre a Avril Lavigne, quien ha cumplido dos décadas, que se dice pronto, siendo una de las cantantes más reconocidas dentro de ese estilo pop-funk que marcó la década de los 2000.

Let Go fue el álbum debut que lanzó en 2002, el cual contenía 13 canciones que escribió con tan solo 17 años. Este trabajo contiene auténticos himnos como Complicated o I’m With You. Avril Lavigne recuerda este disco con mucho cariño: “Me puso en un camino y me llevó a lugares que nunca en mis sueños más salvajes podría haber esperado y estoy agradecida por ello todos los días”, publicó en Instagram el día del aniversario.

Sin embargo, la cantante no ha dejado pasar la oportunidad de seguir rememorando su debut en la música. Se ha colocado en el paso de cebra en el que se hizo la portada del disco para recrearla 20 años después. A través de un vídeo de TikTok y con I’m Just a Kid, de Simple Plan, de fondo, la artista ha recordado esta imagen siendo dos décadas más mayor. Se ha unido así a un trend popular de la aplicación en el que se muestra el cambio de niño a adulto, aunque ella ha hecho su propia versión.

Esto ha hecho que muchos de sus fans se pusieran nostálgicos y hemos podido apreciar como el tiempo no ha pasado realmente por Avril Lavigne porque sigue igual que hace dos décadas. Los años tampoco han hecho mella en el estilo musical de la cantante y lo demostró con el último disco que estrenó este 2022, Love Sux. Un trabajo que contiene temas como Love It When You Hate Me, el cual es muy similar en sonido a Complicated, para hablar de una relación tóxica.

20 años de uno de los discos más populares de los 2000 que nos recuerda cómo la música y la nostalgia siguen estando muy presentes dando igual el tiempo que pase.