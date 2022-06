Madonna lanza el disco 'Finally Enough Love', lleno de remezclas, rarezas y temas inéditos

Si hay algo de lo que puede presumir Madonna es de una extensa carrera con la que ha conseguido 50 números 1 en las diferentes listas de éxitos. Sus temas son reconocibles por varias generaciones y han trascendido en el mundo de la música. Por eso, para "reivindicar su lugar" en la historia del pop, como apunta la discográfica Warner Music, lanza un nuevo disco en el que reinterpreta sus éxitos más importantes.

El nuevo álbum se llama Finally Enough Love: 50 Number Ones, y contiene 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como Like a Prayer. En él ha contado con colaboraciones de artistas como Maluma y Britney Spears, ya está disponible desde hoy en formato digital. El disco no estará disponible físicamente hasta el 19 de agosto.

Para anunciar y promocionar este nuevo trabajo, la reina del pop organizó un evento en la sala terminal 5 de Nueva York con el que quería apoyar a la comunidad LGTBI en el mes del Orgullo. madonna contó con la colaboración de Saucy Santana en un nuevo remix de Material Girl, y de Tokischa en la remezcla de Hung up.

Sobre el final del show, Madonna y Tokischa se dieron un beso apasionado que se viralizó en redes sociales. Muchos usuarios recordaron el beso que compartieron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en la entrega de premios MTV en 2003.

Madonna - Ray Of Light (Sasha Ultra Violet Remix Edit) [2022 Remaster]

A lo largo de cuatro décadas Madonna, ha puesto a bailar a diferentes generaciones y esta recopilación refleja la vertiente dance de todos sus éxitos. La artista ha elegido personalmente el repertorio de Finally Enough Love, que contiene sus remezclas favoritas de esos hits. El disco abarca su reinado completo en la pista de baile, con remezclas de algunos de los mejores productores del mundo.

El repertorio de Finally Enough Love: 50 Number Ones discurre principalmente en orden cronológico y muestra las diferentes reinvenciones que han hecho de Madonna un icono global; desde Holiday (2019) hasta I Don´t Search I Find (2019).

La lista de remezcladores incluye a DJs y productores como Bob Sinclar, William Orbit, Honey Dijon, Avicii o Felix Da Housecat. El disco contiene también colaboraciones de estrellas como Maluma, Britney Spears, Justin Timberlake o Nicki Minaj.

Se espera que se revelen más sorpresas a finales de este año en torno a la celebración de los 40 años de Madonna en la música.