Megan Thee Stallion canta 'Thinking of You' de Katy Perry y recibe una propuesta de la cantante

Si algo nos tiene que quedar claro a estas alturas de 2022 es que Katy Perry sigue siendo una auténtica estrella del pop. Después de alcanzar la fama en 2008 tras el lanzamiento de One Of The Boys, que incluía sus éxitos I Kissed a Girl y Hot N Cold, su trayectoria no hizo más que crecer como la espuma durante la década del 2010, entregándonos álbumes que ya son clásicos contemporáneos como Teenage Dream, Prism y Witness.

Además, pese a que su último disco, Smile, fuese el proyecto con menos ventas de su carrera, los sold outs que realiza mes a mes en su residencia de Las Vegas demuestran que todavía tenemos Katy Perry para rato.

La última en reivindicarla dentro de la industria musical ha sido la rapera estadounidense Megan Thee Stallion, que durante un directo en su perfil de Instagram el pasado 28 de junio se declaraba fan de la californiana y pedía respeto para ella mientras interpretaba una de las canciones de su disco debut: Thinking of You.

"Esto es Thinking of You perra, espero que todos vosotros, hijos de p***, respetéis a Katy Perry". Este fragmento del directo no tardó en compartirse y hacerse viral en redes sociales, alcanzando miles de "me gustas" y retuits que hicieron que llegara hasta la cantante de California Gurls, que respondía al vídeo protagonizado por Megan Thee Stallion con una propuesta para la rapera.

Las palabras de Katy Perry

"Oh Dios mio, colaboremos, por favor, te quiero Meg Thee Katycat (el nombre con el que se dan a conocer los fans de Katy Perry)" comentaba la cantante a través de su cuenta de Twitter, con una publicación que ya ha superado los 30.000 "me gustas".

De hacerse realidad, no sería la primera vez que viéramos a Megan Thee Stallion colaborar con una de las grandes voces del pop actual, pues a principios de año lanzaba Sweetest Pie con Dua Lipa; además de una colaboración con Maroon 5 en 2021: Beautiful Mistakes. Del mismo modo, Katy Perry ya ha colaborado también con grandes voces del rap y de la música urbana, destacando su primer single para Witness, Swiss Swiss, que fue lanzado junto a Nicki Minaj.

¿Estaremos siendo testigos del inicio de una de las grandes colaboraciones musicales de cara a lo que queda de año? Desde luego no nos podría hacer más ilusión, pero solo el tiempo lo dirá.