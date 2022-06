Amaia y Rigoberta Bandini: se viene colaboración

Era cuestión de tiempo que el camino musical entre Amaia Romero y Rigoberta Bandini se cruzase. Ambas se dedican al pop, hablan sobre temas parecidos en sus canciones y tienen un toque intimista que tanto gusta. Además, en más de una ocasion han compartido la increíble admiración que sienten la una por la otra.

Si a todo esto le sumamos que las dos artistas ya habían coincidido trabajando. Cabe recordar que en los créditos de Bienvenidos al Show, la canción que abre el disco Cuando no sé quién soy de Amaia, aparece el nombre de Paula Ribó. El nombre real de Rigoberta. Vamos, que esta colaboración estaba predestinada.

Este miércoles, 29 de junio, se han encendido todas las alarmas de los Amaiers y de los Bandinis (no sabemos si los fans de las artistas se llaman así, pero nos gusta como suena). ¿La razón? Dos tuits que han compartido las cantantes.

Ha sido Amaia la primera en tuitear, mencionado a Rigoberta: "Hoy Paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida".

hoy paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida — amaia (@amaiaromero) June 29, 2022

A los pocos minutos, desde su cuenta de Twitter, la cantante de Mamá ha escrito lo siguiente: "Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida".

amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida — Rigoberta Bandini (@rigobandini) June 29, 2022

¿Dos versos de la canción?

Teniendo en cuenta que lo han compartido casi a la misma hora y que las dos frases riman, no hay que hacer muchos cálculos para entender que las dos artistas están a punto de anunciar colaboración. ¡Y no nos morimos de ganas de escucharlo!

Por supuesto, los fans de ambas artistas no han tardado en volverse locos y locas en las redes sociales. "Me va a dar algo", "qué ganas de escuchar la canción", "esto no lo veíamos venir" o " se viene temazo", son solo algunas de las reacciones que han generado los comentarios.

Sin duda, esta semana, Amaia Romero no para dar que hablar en las redes sociales. El mismo lunes se convirtió en trending topic debido a la última camapaña de la DGT, donde aparecía brutalmente atropellada.

Por su parte, Rigoberta Bandini se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles del Mallorca Live Festival, donde puso a todo el festival a cantar y saltar con sus canciones.