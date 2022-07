Claudia Osborne da a luz a su primera hija y Bertín y Fabiola ya la conocen

La familia Osborne está de celebración y no es para menos puesto que la hija de Bertín Osborne, Claudia, ha dado a luz a su primera hija, Micaela. Y lo ha hecho en la clínica Ruber Internacional de la capital. De esta forma, la coach y su marido José Entrecanales se han estrenado como padres primerizos. Uno de los momentos más emotivos que llega después de que la pareja se casara el pasado mes de octubre de 2021.

Bertín Osborne y Fabiola no han dudado en acudir a la clínica al enterarse de esta feliz noticia. El presentador de Mi casa es la tuya se ha trasladado, junto a su hijo Carlos, al hospital para conocer a la que es ya su séptima nieta. Por su parte, la modelo también ha querido estar presente en un momento tan especial como este arropando a Claudia y conociendo a la pequeña.

Bertín Osborne en las puertas de la clínica para ver a su hija y nieta. / Getty

Y es que, aunque el presentador y Fabiola ya no estén juntos, esta es una muestra más de que siguen siendo una familia. La ex pareja de Bertín Osborne guarda una relación muy estrecha con sus hijas y, por eso, no ha dudado en mostrarle su afecto presentándose en la clínica para celebrar la llegada de Micaela.

Fabiola en la puerta de la clínica Ruber. / Getty

El nombre de la criatura es cuanto menos significativo, ya que la madre de la pequeña se llama Claudia Micaela. Una opción que fue muy aplaudido por Bertín, ya que le pareció de lo más acertada puesto que ahora madre e hija compartirán el mismo nombre.

No hace mucho, conocíamos una emotiva carta que Claudia escribía al bebé, impaciente por su llegada, en la que plasmaba la emoción y la ilusión que sentía por verla. Además, recogía algunos detalles que esperaba que, a su hija Micaela cuando creciese, nunca se le olvidaran. La hija de Bertín Osborne tiene claro cuál será desde este momento su lugar favorito de la casa: la habitación de la pequeña Micaela. “Ya me vengo todos los días y me siento un ratito aquí. En su cuartito. Imaginando el día que llegue”, anunciaba días antes de dar a luz.

Unas bonitas palabras que dejan atrás los primeros meses del embarazo, en los que Claudia no lo estaba pasando del todo bien, ya que sufría algunos de los síntomas típicos de la gestación. Pero, poco a poco, comenzó a coger fuerza y a encontrarse mejor. Tal es así es que hace poco pudimos verla debutar en televisión junto a su padre.

Claudia cuenta con su propio negocio ya que tiene su propia consultoría de coaching personal, en la cual transmite a través de sus sesiones todo lo aprendido en sus últimos años de experiencia y formación. De hecho, tiene un libro publicado Lo mejor de ti: el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz.

Ahora, Claudia comienza una nueva etapa como madre primeriza, donde sus seres queridos no se despegarán de ella en ningún momento, entre los que seguro se encuentran el propio presentador de Telecinco y Fabiola Martínez.