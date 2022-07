Anabel Pantoja habla claro en 'Supervivientes' sobre la madre de Yulen

Anabel Pantoja, que vio a su suegra recientemente cuando fue a visitar a su hijo, ha ha querido ser comedida dando su opinión sobre la madre de su novio.

Todos sabemos que tener de nuestro lado a la suegra, suma puntos, por eso Carlos Sobera ha querido saber la opinión que tiene Pantoja sobre Arelys. Ella explicó ante las cámaras del reality que se emite en Telecinco que durante el rato que pasó con ella se sintió bien, como si estuviera con su madre. “La vi muy cercana a mí, me dio las gracias por cuidar de Yulen. También entiendo que esté hasta el moño de que le pregunten sobre si estoy con su hijo o sobre mi vida anterior”, explicó Anabel.

Razón no le falta al pensar que Arelys puede estar un poco cansada del tema del noviazgo. Tras hablar con su madre, Yulen Pereira explicó a su chica, mientras surcaban el mar en una barca, las conclusiones que sacó tras la conversación con su madre: “Está cansadita del temita, que es todo el día mañana tarde y noche”. “¿No hay otros temas?”, preguntó Anabel con gesto extrañado.

En Honduras, todo el mundo opinó sobre la madre de Yulen. Así Kiko Matamoros aprovechó para decir todo lo que se le pasaba por la cabeza a Yulen. Desde" tu madre es muy guapa" a "oculta algo que no te quiere decir para no desestabilizarte". Añadió, además: "A tu madre no le gusta Anabel”. Y Kiko sigue sacando conclusiones diciendo que lo que no le gusta es “lo que representa, en cuanto a una persona conocida, de la tele..”. Matamoros insistió bastante, se regodeó con el tema y le dijo a la propia Anabel que su "pasado y su presencia en medios, no le gusta a Arelys".

Anabel se mostró comprensiva y entendió que pueda estar cansada de que se hable de la relación de su hijo, pero, ya en tono más serio, dijo que le había ofrecido hasta en cinco ocasiones su confianza y apoyo diciéndole: "Tienes las puertas abiertas de mi casa". Si esa mujer tiene algo contra mí, no sería así, sentenció.

Sobre la extrañísima conversación sobre los frijoles, Yulen como el resto de espectadores del concurso, entendió que se estaba hablando de su relación amorosa y como la está viviendo su padre.

La charla gastronómica fue así: “No le gustan con los frijoles (al padre de Yulen) es que, si le echan todas las cosas todo el día, déjame vivir. Quítame todo esto, dan la vuelta y siguen diciendo que te gusta. Deja ya de comer frijoles. No quiere más”, así le explica Arelys a Yulen la posición que ha tomado su padre ante todo lo que está pasando en el concurso.

El esgrimista, por su parte, ha explicado a sus compañeros que o que quiere decir mi madre es que solo se está sacando el tema de Anabel y Yulen, mañana tarde y noche y mi padre está casando que solo se vea eso y no a su hijo el superviviente, por eso dice que está un poco quemado”.