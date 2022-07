Euphoria: 10 años del Número 1 que devolvió Eurovisión a la radio española

Se trata de Euphoria, la canción que llevó Loreen al Festival de Eurovisión el 26 de mayo de 2012. A pesar de que todo el mundo le dijo que este single no iba a funcionar, la artista consiguió ganar la 57º edición y dos Números 1 en la Lista de LOS40, el 30 de junio y el 21 de julio de 2012.

La artista sueca fue la segunda cantante ganadora del concurso europeo en posicionarse en primer lugar en LOS40 tras Dana International en 1998. Además, esta canción supuso el despertar de Eurovisión en la radio española después de un tiempo de irrelevancia a pesar de los buenos datos de audiencia que estaba teniendo en ese momento.

También se coronó como la ganadora del Melodinfestivalen (formato sueco en el que se decide el candidato de Eurovisión del país nórdico) en el mismo año, lo que supuso el lanzamiento de su carrera musical en Suecia y gran parte de Europa. A partir de este momento siguió triunfando con canciones como Paper Light, I´m in it with you o Statement con la que intentó volver al certamen en 2017.

Quién es Loreen y qué ha pasado después de su número 1

Los inicios en la carrera de Loreen están ligados a la televisión y a su paso por el programa de talentos Idol en Suecia, basado en el Pop Idol inglés. Después de este concurso, se alejó durante una temporada de la música hasta que participó en el Melodinfestivalen con My Heart is Refusing Me. Aunque no consiguió ser la elegida, la canción llegó a ser el número 9 de la lista de éxitos de Suecia y un año más tarde fue lanzada como sencillo por toda Europa tras la victoria de Euphoria.

La cantante ha seguido sacando música nueva, lanzando más de una decena de sencillos desde ese momento. Además, intentó volver a Eurovisión 2017 que se celebraría en Kiev con Statements, pero cayó derrotada en la segunda fase del concurso sueco sin oportunidad de ser la representante del certamen.

Los éxitos eurovisivos más recientes

Algo que tampoco podemos olvidarnos son los éxitos que ha tenido Eurovisión. El más reciente es SloMo de Chanel, que se colocó en el tercer puesto del ranking y desde ese momento su carrera no ha parado de subir. Lo último que conocemos es que se encargará del pregón en el Día del Orgullo LGTB en Madrid.

Maneskin también se ha convertido en otro de los grandes ganadores de la edición 2021, colocando a Italia en el primer puesto. A pesar de que fue una edición diferente por el covid, el grupo se ha convertido en un gran referente de la música rock.

Otro cantante sueco que también se llevó el micrófono de cristal fue Måns Zelmerlöw con Heroes, otro one hit wonder (artista de un solo éxito) al triunfar con la canción que ganó en 2015. Desde ese momento poco se vuelto a saber de él fuera de su país.

Canciones número 1 en la Lista LOS40 de hace 10 años

Tenemos muchos éxitos en esta famosa Lista, que sigue recopilando lo mejor de la industria musical. Hace 10 años fue la cantante sueca, pero antes tuvimos a Gotye y Kimbra con Somebody that I used to know, un tema que siempre recordaremos por ser un one hit wonder. Después de Loreen vino Cali y El Dandee con David Bisbal, con un tema que nunca pasará de moda, No Hay Dos Sin Tres.