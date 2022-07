Los nuevos nominados de ‘Supervivientes 2022’ ponen en jaque a los favoritos de Telecinco

El final de esta última edición de Supervivientes, el reality más salvaje de Telecinco, cada vez está más cerca y los supervivientes se quedan sin alternativas para nominar. Y es que de los seis concursantes que quedan actualmente en la palapa, cuatro han sido nominados. Una ardua tarea a la que tienen que enfrentarse cada semana y que siempre genera alguna que otra tensión.

Anabel Pantoja, Yulen Pereira y Alejandro Nieto no han dudado ni un momento en dar sus votos. Han tenido muy claro que Nacho Palau sería el elegido para encabezar las nominaciones de Supervivientes esta semana. Los tres concursantes han coincido en que lo han hecho por descarte y no porque realmente tuvieran algún tema pendiente con él. Algo que no es raro a estas alturas del concurso, donde cada concursante ya tiene claro quiénes son sus favoritos y, por tanto, sus amigos dentro de la isla.

El aludido, Nacho Palau, por su parte ha votado a Yulen Pereira, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados desde hace unas semanas cada vez que llegan las nominaciones de Supervivientes.

Por lo que de las nominaciones grupales salían dos nombres: Nacho Palau y Yulen, quienes llevan enfrentándose a este reto varias semanas consecutivas. A estos dos concursantes, se han sumado otros dos para confirmar la lista definitiva de nominados de Supervivientes 2022.

Ignacio de Borbón, ejerciendo de líder, ha dado los dos nombres que completarían el repertorio de esta semana. Uno de ellos era el de Anabel Pantoja con quien había discutido en varias ocasiones esta semana y Ana Luque, que debutaba en la lista de nominados de esta edición.

De esta manera, Alejandro Nieto era el único concursante de la palapa que se libraba de las nominaciones de esta semana. “Dejo fuera a Alejandro, a pesar de que es una persona con la que choco bastante porque considero que está haciendo un concurso espectacular y se merece una plaza en la final o llegar lo más lejos posible”, ha explicado en directo.

¿Quién se salvará?

Por lo tanto, la lista definitiva de nominados de esta nueva semana ha quedado de la siguiente manera: Nacho Palau, Yulen Pereira, Anabel Pantoja y Ana Luque.

Y es que las cosas cada vez están más reñidas entre los concursantes de esta edición de Supervivientes, ya que el final del concurso está cerca y cada vez es más difícil señalar quién será su próximo rival cuando los lazos entre ellos son más que evidentes.

Fuera como fuere, esta semana sea quien sea el expulsado dará mucho qué hablar, ya que a estas alturas del programa quedan los grandes pesos pesados de esta edición y algunos son los favoritos del público y de Telecinco. En el caso de que Yulen Pereira se marchase Anabel Pantoja lloraría mucho su pérdida y lo mismo a la inversa, sobre todo, después de sus últimos encuentros pasionales; pero es que Ana Luque y Nacho Palau tienn una situación similar, ya que han forjado una bonita amistad desde que empezó el concurso.

Ahora tocará esperar unos días para ver realmente quién se convertirá en el expulsado de esta semana, que se enfrentará a Marta Peñate en palacito y solo uno conseguirá mantener su estancia en los Cayos Cochinos.