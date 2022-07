Los 5 momentazos que nos ha dejado el Festival Río Babel de Madrid: del Madrileño a as pandereteiras

Después de años de cancelaciones por la pandemia, el Festival Río Babel por fin pudo celebrarse en la Caja Mágica de Madrid. El cartel estaba repleto de nombres que demostraban que la espera valía la pena: desde C. Tangana a Residente, pasando por Dani Martín, Zahara o incluso las Tanxugueiras.

Las tres jornadas del festival empezaron con el calor estival que la capital ofrece desde junio, pero que no evitó a los asistentes estar desde bien temprano. De este modo, no se perdieron las actuaciones de Chill Chicos, Travis Birds, Emlan o Muerdo, por no hablar de todos los cabezas de cartel.

En LOS40 no nos lo quisimos perder, y de hecho, hemos recogido los 5 momentazos que dejó el festival y que quedarán para el recuerdo. Y si no pudiste ir -o los disfrutaste- sigue leyendo para saber cómo fue la experiencia en el Río Babel:

5. La Puta Rave de Zahara

Zahara en el Río Babel. / Aldara Zarraoa/Getty

En la noche del segundo día, Zahara conquistó a todos con un espectáculo que captaba toda la esencia de su última gira. En honor a su disco PUTA, y demostrando el cariño que le pone a todos sus espectáculos en directo -en especial a sus fechas en festivales-, hizo un espectáculo que fue de un éxito pop a una rave techno que movió a los asistentes como si de la ruta del Bakalao se tratase.

4. Residente y su diversión

Ya lo dice en su sesión con Bizarrap: "Esto lo hago pa' divertirme". El productor argentino no estuvo en Río Babel, pero el rapero puertorriqueño sí, además como el cabeza de cartel del día de clausura del festival. Su espectáculo fue uno de los más multitudinarios, y no es de extrañar, pues reunió himnos de Calle 13 y los combinó con otras de sus letras más duras, como This is not America.

3. As Tanxugueiras

As pandereteiras mais famosas de España: Tanxugueiras en el Río Babel. / Aldara Zarraoa/Getty

¿Quién iba a decir hace unos años que el folk gallego iba a tener una audiencia tan amplia en un festival? Tanxugueiras consiguió eso con tres panderetas y, por supuesto, el poderío y la presencia de Sabela, Aida y Olaia. Temas como Terra consiguió que muchos de los asistentes practicasen su gallego a viva voz, además de celebrar que Muerdo se subiese con ellas al escenario para cantar en conjunto.

2. Dani Martín y su canto a la locura

Dani Martín cantándole a la suerte de su vida: los asistentes del Río Babel. / Aldara Zarraoa/Getty

Qué caro es el tiempo… Quizá sea por eso que Dani Martín sabe aprovecharlo al máximo. El madrileño -bueno, el otro madrileño- se subió al escenario para revisitar temas como Volverá, Una foto en blanco y negro y Peter Pan, además de otros como Cero, Qué bonita la vida y La Mentira, todas de su carrera en solitario. Y todas, sin discriminar la procedencia de El Canto del Loco o de sus últimos discos, fueron coreadas al unísono. Como broche final, Dani invitó a Gibebras a cantar Zapatillas con él como solo ellas saben hacer.

1. El Madrileño y el respeto a la capital

C. Tangana reclamando Madrid en el Río Babel. / Aldara Zarraoa/Getty

No canta, no baila, pero no se lo pierdan: miles de abonados del Río Babel siguieron la máxima que un día le dieron a Lola Flores para C. Tangana, que con su Sin Cantar ni Afinar Tour dio un espectáculo de masas. Él lo hizo en su escenario, con bebidas y mesas como si de un club se tratase, pero resonando los temazos de uno de los mejores discos de 2021. El "van a respetar Madrid" de Yelo, los toques flamencos de Ingobernable y los resquicios de ese Ídolo con temas como Antes de morirme fueron de los mejores shows de todo el festival.