Tiësto y Charli XCX estrenan ‘Hot In It’, ¿el hit del verano?

Tiësto y Charli XCX se ha propuesto elevar las temperaturas este verano, aún más si cabe. ¿Cómo? Sacando 'Hot In It', la colaboración que demuestra que la electrónica no está reñida con el twerk.

El videoclip no es más que la suma de cientos de miles de vídeos publicados en TikTok. Para ello, ambos artistas pidieron por redes sociales a sus fans que subieran sus vídeos a la plataforma para poder salir en el videoclip. Y tanto la participación como el resultado han sido todo un éxito. Bailes, poses y lip syncs dan forma a este lyric vídeo en vertical.

"I’m gon’ be rockin’ it, droppin’ it, shake my ass, I’m stopping it, I look hot in it, hot in it, I look hot in it". Así es como este estribillo tan pegadizo penetra por los poros de la piel y hace que, como bien dice la canción, tengas que mover el culo irremediablemente. ¿Será esa la razón por la que YouTube lo ha calificado como no adecuado para ciertas edades?

A principios de mes, la cantante británica ofrecía un avance de 15 segundos en la mencionada red social, convertiendo el hit en tendencia rápidamente. Teniendo como referencia este pequeño clip, los usuarios de Tiktok han dado rienda suelta a su sensualidad, imaginación y creatividad para crear transiciones insólitas.

En cuanto al DJ neerlandés, hace unas semanas podíamos disfrutar de una de sus sesiones en la sexta edición de A Summer Story, dando la bienvenida a la temporada estival de electrónica al aire libre.