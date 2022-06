Charli XCX y Tiesto vuelven a unir sus fuerzas en una nueva canción: ‘Hot In It’

Charli XCX y Tiesto demostraron lo que puede surgir de la unión de sus talentos después de que el dj neerlandes remezclara su canción Break the rules hace ya más de 7 años. Y parece que después de todo este tiempo van a darnos una nueva oportunidad para disfrutar de su combinación.

La intérprete publicaba hace unos días a través de sus redes sociales un avance de una canción que se llama Hot in it y de la que ha ofrecido un avance de aproximadamente 15 segundos que se ha convertido en tendencia en plataformas como TikTok.

Ya sabemos que ahora la estrategia es presentar las canciones a través de breves fragmentos como este para que los tiktokers lo conviertan en una revolución para después arrasar con el estreno y comenzar la era de los desafíos.

De hecho la propia artista bromeaba días atrás sobre estos nuevos compromisos que los artistas parecen haber adquirido en torno a su música: "Cuando mi sello me pide el octavo tiktok de la semana". Después aclaró que era una mentirijilla para divertirse.

De momento estamos en una etapa inicial para esta canción cuya fecha de lanzamiento sigue siendo toda una incógnita: "I’m gon’ be rockin’ it, droppin’ it, shake my ass, I’m stopping it, I look hot in it, hot in it, I look hot in it" se puede escuchar cantar a Charli XCX sobre una base bailable y pegadiza atribuida a Tiesto.

La ocasión lo merecía porque Charli XCX se estaba preparando para una cita repleta de glamour como era el festival de Cannes en el que lució un espectacular peinado que se deslizaba sobre su vestido repleto de transparencias que sacaba todo el jugo a sus exuberantes curvas.

De momento poco más se sabe de este nuevo tema que podría convertirse en una de las referencias del verano para el género de la música electrónica. No sabemos si formará parte de algún proyecto musical más grande tanto de la solista (hace no demasiado publicó su disco Crash) como del solista (podría ser solo un single o el adelanto de un proyecto discográfico más amplio) por lo que solo nos queda disfrutar de este avance a la espera de más.