‘Shrek’, uno de los mejores aliados en el éxito de Leonard Cohen y su ‘Hallelujah’

Hay canciones que marcan la carrera de los artistas que las cantan, y que trascienden su época, para convertirse en auténticos himnos de la música. De hecho, como ha ocurrido con Running Up That Hill de Kate Bush, hay temas que han ganado más popularidad con el paso del tiempo, y décadas después viven una segunda vida. Es lo que ha ocurrido con Hallelujah, el clásico de Leonard Cohen que fue rechazada por el negocio de la música en su momento, pero que, con el paso del tiempo, gracias a su inclusión en televisión, ha seguido de actualidad.

Leonard Cohen trabajó durante siete años en la letra de este clásico, que incluyó en su álbum Various Positions en 1984. El presidente de la compañía discográfica Columbia Records no quiso lanzarla en el primer momento en Estados Unidos. Sin embargo, acabó saliendo. Un nuevo documental explora ahora, cuatro décadas después de su grabación, cómo, a pesar de las dificultades, la canción logró cobrar vida propia.

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song está codirigido por Dan Geller y Dayna Goldfine, y arroja luz sobre la melodía que se niega a desaparecer. Inspirado en el libro de 2012 del escritor Alan Light The Holy or the Broken, rastrea los orígenes de la canción y los papeles que Bob Dylan, John Cale y el difunto Jeff Buckley interpretaron en esta resurrección.

HALLELUJAH: Leonard Cohen, A Journey, A Song | Official Trailer (2022)

El documental comienza con el final, con la última interpretación de Hallelujah de Cohen en 2013, y retrocede hasta los orígenes, hasta el comienzo de la carrera del compositor. Se trata de un proyecto biográfico que pone el foco en la carrera del cantautor canadiense y cómo su proyecto evolucionó hasta su gira final. También hay espacio para centrarse en el propio viaje espiritual de Cohen, y su relación con la fe judía. Como su nombre indica, fue protagonista de un largo viaje. Los directores también profundizan en la vida de Cohen y cómo se cruzó con el auge, la caída y el renacimiento de la canción.

A lo largo del documental, podremos ver los cambios que el músico hizo a la letra original después de que comenzar a interpretarla en vivo. Pero, sin duda, llama la atención el reflejo de cómo la cultura popular ha conseguido aupar la canción décadas después de su lanzamiento. La película Shrek tiene mucha culpa de esto, y es que el hecho de incluir canciones clásicas en bandas sonoras actuales es un gran aliciente para contribuir a aumentar su popularidad. Lo mismo ocurre con la gran cantidad de versiones que acogieron talent shows como American Idol, The X Factor a partir de la década de los 2000. Y, como no, la relación que la hija de Cohen tuvo con Rufus Wainwright, responsable de una de las versiones más famosas de la canción.

Shrek - Hallelujah (Cancion Completa)(Version Original By: John Cale) - Letra en Español

La historia de Hallelujah no es un documental definitivo de la vida de Leonard Cohen, pero sí que sirve como esqueleto para desarrollar a partir de él una metáfora de su vida. Su cambio de registro y de imagen, hacia una gran estrella del pop, era tan improbable como el éxito de este tema, uno de los imprescindibles de la música del siglo XX.