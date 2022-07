Ellie Goulding anuncia su nueva canción: ‘Give it all to me’

La nueva propuesta musical de Ellie Goulding llegará a tiempo para el verano. La cantante ha confirmado a través de sus redes sociales lo que ya nos anunció hace un par de semanas. Y es que ya tiene lista su nueva canción que llevará por título Give it all to me y se estrenará el próximo 15 de julio.

Al menos eso es lo que la británica ha dado a entender con un teaser de aproximadamente 15 segundos que parece corresponder a la apuesta audiovisual de ese tema. Una pizarra en la que se lee el título, una fecha y un reloj que parece determinar el momento del estreno en las principales plataformas de reproducción.

Junto a este breve adelanto, unas notas en teclado que conforman una pegadiza melodía de lo que parece que será una apuesta a caballo entre el pop y la electrónica, géneros en los que Ellie Goulding ha conseguido destacar en sus más de 10 años de carrera tanto en solitario como formando parte de colaboraciones.

Hace un par de semanas la artista se despedía de su foto de perfil en Instagram para dejar tan solo un fondo negro, que rápidamente hacía sospechar a sus más de 14 millones de seguidores de que pronto tendríamos música nueva de la cantante. Dicho y hecho y parece que no tendremos que esperar mucho tiempo para descubrir a qué suena su nueva aventura musical.

Este será el quinto proyecto discográfico de Ellie Goulding como solista (sin contar el EP que lanzó junto a Silk City hace unos meses) y recogerá el testigo de Brightest blue, el álbum con el que celebró su primera década de carrera discográfica.

De momento no tenemos confirmación por parte de la solista de cómo se llamará su quinto disco de estudio que de momento en las redes sociales se conoce como EG5. El nombre de Ellie Goulding está indisolublemente ligado al de éxitos como Burn, On my mind, Outside o I need your love (estas dos últimas colaboraciones junto a Calvin Harris). Hits del pop electrónico que pusieron a bailar a medio planeta a lo largo de esta década.

Habrá que esperar para ver si este toque retro que avistamos en el teaser de Give it all to me se traduce en una nueva colaboración con algún gigante de la música electrónica.