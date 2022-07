Santiago Segura pilla a Pablo Motos en 'El Hormiguero' y esto es lo que pasa

Santiago Segura fue el último invitado de la temporada de Pablo Motos en El Hormiguero. Con la visita del actor y director, el espacio de entrevistas y entretenimiento, que se emite en Antena 3 da paso a las vacaciones.

Segura y Motos son “amiguetes” tal y como dijo el propio actor, pero ayer descubrió algo del presentador que no le acabó de gustar. Segura acudió al plató a presentar la última película de la trilogía Padre no hay más que uno 3, que se estrenará en las salas de cine el próximo jueves 14 de julio.

Nada más comenzar la entrevista, Segura y Motos hablaron sobre el trabajo del creador de Torrente, fue entonces cuando el conductor del programa contó que empezó a ver la última comedia Padre no hay más que uno 3 y que se fue a dormir.

El director de cine no se esperaba esto. No entendió como, teniendo la película antes que nadie, pudo no verla. "Me siento humillado. Yo soy infinity. No soy Will Smith, ni Robert Pattinson, ni Denzel Washington, pero somos amigos”, fue lo único que Segura acertó a decir mientras Motos en un intento de remediar la metedura de pata dijo: “Laura (su pareja) no paraba de reírse”.

La Navidad en verano de Santiago Segura

La entrevista continuó con la explicación de por qué se estrena en verano una película centrada en la Navidad. Segura explicó que, es cuestión de tiempo ya que mientras en verano hay dos meses para ir al cine en familia, en las fiestas de Navidad, las opciones se reducen a dos semanas, y puso como ejemplos largometrajes como La jungla de cristal y Gremlins 2, que se desarrollan en Navidad, pero que en su día se estrenaron en pleno verano.

Será a finales de año cuando se estrene otra comedia de Segura, A todo tren. Destino Asturias. También ha contado que tiene escrito el guion de Torrente presidente, que gira en torno a la carrera poítica de un líder de un partido de extrema derecha que tras dar varios mítines, le quieren asesinar.

La covid afectó bastante a los actores del rodaje de Segura que ha explicado que aunque él llevaba dos años con las correspondientes vacunas, con la mascarilla y sin contagiarse, pero cayó Antonio Resines en la sexta ola. " luego fueron cayendo todos menos Loles León, que dijo que ni el bicho le quería". "Fue terrible. Nunca lo he pasado tan mal logísticamente en un rodaje", explicó.

Con la presencia de Segura en el plató, el equipo cuelga el cerrado por vacaciones hasta el próximo 5 de septiembre que es la fecha marcada en el calendario de Atresmedia para el regreso del espacio de entretenimiento.