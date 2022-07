Chanel habla por primera vez de ‘UPA Next’: “Es un regalo para los nacidos en los 90”

Chanel, la representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, ha estado esta tarde en el canal de Twitch de LOS40 para hacer un repaso de su actuación histórica en el certamen de música, hablar de sus nuevos proyectos y de su momento como pregonera del Orgullo LGTBI. Sin embargo, entre una cosa y otra, también ha habido tiempo para hablar de un proyecto muy especial en el que va a participar.

Hablamos de UPA Next, la continuación de Un paso adelante que está preparando ATRESplayer PREMIUM y que ha comenzado recientemente las grabaciones de su primera temporada. Hasta el momento, Chanel no se había pronunciado sobre su posible fichaje o no en la serie, pero la cantante de SloMo hoy sí ha hablado.

"Qué fantasía. Estamos en ello todavía, pero es un regalo para los nacidos en los noventa como yo. Me hace muchísima ilusión. Es un proyecto en el que estuvo Beatriz Luengo a la que admiro muchísimo y es muy emocionante todo. Ya os contaré más cuando sepa", ha explicado, afirmando que están pendiente de cerrar algunos flecos. Eso sí, se ha mostrado totalmente ilusionada con esta producción. Y es que hay que recordar que la artista siguió la serie original, siend Luengo todo un referente para ella.

Así va a ser 'UPA Next'

Han pasado más de 15 años y Rober regresa desde Estados Unidos con la idea de montar un gran musical y recoja los antiguos éxitos de UPA junto a otros nuevos, para brillar como años atrás. Junto a Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro. Al equipo docente se unirán Luiso y Sira, que se enfrentarán a una nueva generación de jóvenes, con los que chocarán y se adentrarán en las nuevas culturas y estilos actuales.