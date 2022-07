El síndrome que podría retirar a Sandra Bullock como actriz

A comienzos de año, Sandra Bullock anunció una retirada temporal como actriz. Sin embargo, ese parón temporal podría convertirse en definitivo si hacemos caso de las últimas declaraciones que la intérprete ha realizado a The Hollywood Reporter. Según las palabras de la artista está "quemada" con Hollywood lo que le ha provocado los primeros síntomas del síndrome Burnout.

Sandra no tiene ningún rodaje en su agenda ni ninguna labor promocional pendiente de alguna película que ya haya finalizado. Ella lo dejó claro en su momento: "Me tomo mi trabajo muy seriamente, pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día y los siete días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso".

Y dicho y hecho, pero la decisión personal parece haber sentado muy bien a la intérprete que no contempla regresar a corto plazo a la industria cinematográfica que le ha provocado un síndrome de agotamiento mental y físico que le ha llegado a impedir tomar decisiones. Así es como se conoce el síndrome Burnout.

"No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé (...). El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí. Me dije a mí misma: 'Deja de buscarlo aquí, porque no existe'" ha confesado la actriz.

Sin embargo, la decisión todavía no es definitiva y eso es algo que ha querido dejar muy claro: "Si decido retirarme, entonces haré ese anuncio". En abril estrenó su último proyecto The Lost City, una comedia romántica de acción que protagonizó junto a Channing Tatum y Daniel Radcliffe.

De momento, el descanso le está sentando bien a Sandra Bullock y todo parece indicar que aún no ha decidido decir adiós a su faceta como actriz. Queda claro que a la ganadora del Oscar aún le queda mucho por contar y mucho cine por protagonizar y dirigir. La protagonista de sagas tan populares como Speed o Miss Agente Especial ha protagonizado grandes taquillazos como Ocean's 8, Gravity, Los Minions... Aunque no siempre ha estado ortullosa de sus papeles.