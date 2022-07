Elena Furiase ya es mamá por segunda vez y ya sabemos el sexo del bebé

Elena Furiase y su pareja Gonzalo Sierra ya son papás. La pequeña nació el día 4 de julio en Madrid y ha sido la actriz la que ha dado la feliz noticia por su Instagram. La niña, que se llama Nala, llega para completar la familia Furiase-Sierra y ya pueden decir que son 4.

"El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita, Nala. Gracias por vuestros mensajes, estamos felices. Ya somos cuatro", ha escrito la actriz en su red social, desde la que hemos podido ir viendo cómo ha ido creciendo su barriguita, cómo se ha preparado para el parto, cómo ha mantenido su forma física y cómo no ha parado de trabajar.

Además, se ha atrevido a posar sin filtros para que todos veamos cómo es la cara, el pelo y la piel de una mujer embarazada . Como ella misma dijo "sin trampas, sin tonterías".

La hija de la artista Lolita Flores y Guillermo Furiase tiene otro hijo llamado Noah, de tres años, al que ahora le toca compartir con su hermanita los mimos de toda la familia.

Así ha anunciado Elena Furiase el nacimiento de su hija / IG

El embarazo de la actriz de 34 años ha transcurrido con bastante normalidad, pero con un pequeño secreto.

La pareja sabía qué sexo tendría su bebé, pero por una cuestión de superstición no lo desvelaron hasta pocas horas después del nacimiento, cuando la pequeña Nala ya está con su familia. "No lo quiero decir, porque, hasta que no nazca... A mí me da mucha cosa. Y, si se dice que es niño o niña, ya se le da una vida que, a mí, me da mucho apuro", dijo Furiase.

Durante el embarazo, la actriz de El internado, nos ha mostrado sin reparos su barriga. Así, sus fans hemos podido ver cómo iba creciendo y lo bien que le han sentado estos nueve meses. A pesar de tener un pequeño susto por culpa del fastidioso covid, del que se contagió, apenas tuvo síntomas, ha vivido una “dulce espera”.

Hace unas semanas viajaron hasta las playas de Cádiz, uno de los lugares favoritos donde además suelen verse con la familia Flores, para tomarse un descanso antes de la llegada del nuevo bebé.

Allí recargaron pilas y seguramente recordaron su boda, que se celebró en el bonito y blanco pueblo de Vejer de la Frontera (Cádiz), en septiembre del 2021.

Furiase tiene otro motivo más para ser feliz disfrutando de la maternidad. Siempre ha declarado amor incondicional por su hasta ahora hijo único.

Una de las cosas que más le gusta hacer, a pesar de lo aburrido que a veces puede resultar, es ir a recoger a su hijo con tiempo suficiente solo por ver su cara de emoción cuando sale de clase y corre a ella.