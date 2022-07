Roi Méndez quiere hacernos romper la pista de baile con 'Al lado mío', su nuevo single: ¡Mira el vídeo!

Roi Méndez estrena nuevo single. Se llama Al lado mío y es todo lo discotequero que te puedes imaginar.

Vestido al más puro estilo Tony Manero, el artista gallego sale a la pista de baile para enseñarnos sus pasos prohibidos... Y la nueva música en la que ha estado trabajando.

Hace una semana, el cantante subía un TikTok en forma de sketch con un pequeño teaser de la canción de fondo, la cual no pasó desapercibida por ninguno de sus seguidores. "Menudo temazo", avecinaba algún que otro fan. Y no se han equivocado.

"Gracias por el cariño. Me siento con fiebre. Siempre me pasa cuando me emociono", ha publicado en sus stories de Instagram agradeciendo el apoyo recibido y la buena acogida que ha tenido el tema.

Hace un par de meses, Roi comenzaba una nueva etapa, con nuevas canciones y mejores noticias: además de este single y de Asfalto y gasolina, él sigue componiendo para traer muchas novedades musicales de viernes en viernes.