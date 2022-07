Cristina Porta ha sido ingresada de urgencias: “Estoy con calmantes un poco mejor”

Cristina Porta ha pasado la noche en urgencias del hospital después de ingresar tras llegar en una ambulancia. No ha dado muchos detalles del motivo que le han llevado a esta situación. Tan solo ha compartido la fotografía de un biombo que debía estar frente a su camilla con unas palabras clave.

"Ambulancia, urgencias. Esperando resultados. De las peores noches de mi vida", escribía sin aclarar qué es lo que había sucedido. “Estoy con calmantes un poco mejor”, tranquilizaba a sus seguidores.

A la espera de obtener los resultados de las pruebas que arrojen un poco de luz, la periodista se mantiene bajo los cuidados de los sanitarios.

Un ingreso que llega tras compartir un fin de semana con su sobrino repleto de planes. De hecho, la pudimos ver en el Wizink Center de Madrid como una más entre los seguidores de Maluma.

Confiesa que tiene un problema

Poco después compartía en sus historias un texto que dejaba claro que aunque podía ser un planazo, no lo pasó del todo bien. “Voy a contar algo íntimo que me ha pasado algunas veces desde que salí de la casa, pero sobre todo, hace un mes”, empezaba explicando sobre lo que le sucede desde que salió de Secret Story.

“Cuando estoy rodeada de mucha gente empiezo a sentir presión en el pecho, me agobio mucho y me mareo. Me pasó la primera vez en la cola del Zara. Y ahora solo de pensar que voy a estar entre muchas personas, me pongo nerviosa”, aclaraba.

“En los conciertos hago un esfuerzo y suelo cambiarme de sitio que veo que me estoy agobiando. Cada vez me gusta menos salir a la calle, y aunque ayer tenía plan, sabía que lo iba a pasar mal”, reconocía.

No sabemos si esto tendrá que ver con el problema que le ha llevado al hospital, pero esperamos que sea lo que sea, se recupere pronto y pueda superarlo.