María Patiño y Kiko Matamoros mantienen un duro enfrentamiento en directo: “caíste en una trampa absurda”

Tras su paso por Supervivientes 2022, Kiko Matamoros vuelve a Telecinco para contestar a todas las críticas que se le han hecho durante su estancia en el concurso. En Viernes Deluxe ya cerró algunos de los frentes que tenía abiertos, pero todavía le quedaba pendiente una persona, María Patiño. Por eso, entró el sábado en directo en Socialité para resolver sus cuentas pendientes.

Kiko Matamoros se mostró muy molesto con la presentadora por algunos comentarios que ha realizado sobre él y sobre una trifulca que ha tenido con su novia, Marta López Álamo, ya que considera injustas las formas a las que se ha referido a ella María Patiño. “Ni mi pareja, ni mis hijos son responsables de absolutamente nada de lo que haga yo”, dijo el tertuliano. La periodista no dudó en aclarar que ella nunca ha considerado a su pareja una mala defensora, pero que sí cree que le ha quedado grande ese papel y no lo ha disfrutado.

Críticas por la discusión con Mariana Rodríguez

El tertuliano también ha sido muy criticado por unos comentarios que hizo en una de las trifulcas que ha tenido con una de sus compañeras de edición, Mariana Rodríguez, durante el concurso. Jorge Javier Vázquez, Joaquín Prat, Mercedes Milá y la propia María Patiño fueron muy críticos con las palabras de Kiko Matamoros, algo desafortunadas.

En la discusión, la actriz venenzolana dijo que le parecía vergonzoso que “España apoye a una persona así”, refiriéndose a su compañero. Sin embargo, aunque el comentario iba referido a su persona, el tertuliano entendió que hablaba por todos los españoles: “Que venga una señora de Venezuela a dar lecciones a España de cómo se tiene que comportar me parece, como poco, extraño. España te ha abierto las puertas para darte una oportunidad. Vergonzoso es tu país, no España”.

Unas palabras muy duras que fueron muy criticadas por sus compañeros de profesión y por parte del público. Es por ello, por lo que Kiko Matamoros quiso justificarse durante su conexión en Socialité. Aseguró que él era el primero que defiende a las personas venezolanas y mantuvo su postura en todo momento: “Lo que defiendo son los derechos de un pueblo masacrado y avasallado. No le desprecio en absoluto. Y siempre he sido solidario con ellos”.

María Patiño y Kiko Matamoros / Mediaset España

María Patiño no rectificó y continuó defendiendo a Mariana Rodríguez: “a mí, como española, tú no me representas. Estás defendiendo a la colonia venezolana y defendiendo a España. Esa chica estaba en medio de una trifulca personal en la que te estaba desprestigiando como persona, y tú caíste en una trampa absurda que no te pega”.

Tras esto, la presentadora le aclaró que, a veces, el lenguaje puede herir la sensibilidad ajena. “Eso no implica que Kiko Matamoros sea racista, porque no lo eres”, dijo. A continuación, Kiko Matamoros reconoció que lo mismo se expresó mal, “pero de ahí a la que me ha caído por decir lo que quería decir, hay un mundo”, finalizó.