Así ha sido la romántica y emocionante pedida de mano de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro vive grandes momentos en el terreno personal. Hace unas semanas compartía con todos sus seguidores la feliz noticia de que, ella y su pareja Benjamin Compaoré, están esperando un bebé. Ahora han anunciado en sus redes sociales que se van a casar.

El momento, que pilló por sorpresa a la atleta, sucedió dando un paseo por Estrasburgo. De repente él, como si fuera un caballero medieval, se arrodilló ante su novia para pedirle que se casaran.

Ella no podía creer lo que vio y, entre risas y lágrimas, le dio la respuesta más esperada: Sí. La atleta ha escrito en su Instagram como vivió el momento: "Me invitó a un paseo mañanero por su ciudad… Y sin esperarme absolutamente nada, delante de la catedral, ¿se arrodilló y me preguntó “Quieres casarte conmigo?” En ese mismo instante mi corazón se paró, pestañeé unas 40 veces para intentar asimilar lo que estaba sucediendo y sin dudar ni sola vez le dije que SI".

La escena está grabada y subida a redes así que será uno de los videos que podrán enseñar a la hija que esperan. Peleteiro es una mujer que se emociona muchísimo, ya lo vimos cuando anunció su embarazo, y ahora con su pedida de mano.

No es para menos, la joven gallega no pudo reprimir las lágrimas mientras decía a su chico: "Sí, hoy, mañana y todos los días de mi vida, quiero convertirme en tu mujer y formar la familia más bonita, especial y diferente del mundo.

Lúa, que es el nombre que la pareja ha elegido para su primera hija en común, podrá ver muchas imágenes de su madre ganando medallas como cuando se hizo con la de bronce en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un salto de 14,87 metros, pero sin duda uno de los videos que más ilusión le hará será el de la petición de mano, ya que en ese momento ella ya estaba allí, en la barriga de Peleteiro.

La atleta española, de 26 años, está ya de cuatro meses y según vamos viendo en sus fotos, ya se le nota un poco la tripita de embarazada.

La última publicación de la deportista ha recibido muchos likes, más de 430.000 y comentarios alegrándose de la noticia como Violeta Mangriñan, que en nada dará a luz o el presentador Roberto Leal que le ha escrito:

Nooooooooo 😍😍😍😍😍😍😍😍😍pero qué fantasía!!!! Felicidades!!

Ana resumió en un post su historia de amor con su pareja: "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. Cinco años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo".

La vida ha dado muchas vueltas. Parece que si hace cinco años no era el momento de la pareja, ahora sí que lo es.